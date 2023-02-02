兔年牛市起來！ 專家推薦ETF公開：除00878、0056還有「這兩檔」

理財作家羅際夫於節目《跟著姐夫來理財》中，推薦幾檔ETF私房料理給投資人，且該如何投資操作。

以下為影音內容：

許多人的投資組合裡面一定都有包含ETF，ETF已經變成了國民的投資標的了，那在兔年要選擇什麼樣的ETF來做投資呢？

因為現在的ETF有上百檔，很多投資人都不知道要怎麼選擇。

投資中國時候到了嗎？00636入選全因...

國泰中國A50（00636） 1、3年的清零政策正式劃下句點，入境隔離限制取消，封城斷鏈陰影散去。 2、報復性消費、報復性旅遊可期。 3、貨幣政策走寬鬆路線，資金果可望逐漸顯現。 4、三、四線城市房地產市場管制鬆綁，慢慢擴及二線城市。 5、3月的兩會可能有新的經濟指示。 6、成份股包括滬、深二大市場。 7、兩大市場市值最大50家公司，指數起漲要靠大型龍頭股。

看到線圖，從11月中旬開始，就已經開始慢慢上漲，但是距離高點還是有一段時間。

半年線約在21.65元這個價位左右，年線的話是22.4元，假設近期可以突破半年線甚至年線，表示接下來就很有可能會有一波的漲勢。

這檔ETF掛牌是2015年的4月，已經有7年的時間，規模也有29.83億元台幣，規模大的話流通性也不用太擔心。

電動車起飛！00902為何無可取代？

中信電池及儲能（00902） 1、電動車需求依舊在。 2、2023年缺貨情況有機會改善。 3、選零件不選車廠，避開特斯拉（不論什麼品牌，造車一定要用電池及儲能設備）。 4、佈局全球：成份股定美國、中國、香港、日本、韓國及台灣等；國內外上市或上櫃掛牌交易的電池與儲能科技供應鏈相關企業。

00902這檔ETF還很年輕，在2022年1月25日才成立，也就是才剛滿周歲沒多久，但規模也來到了62.27億元。

代表還是有很多投資人希望能夠參與電動投資的機會，可以看到掛牌之後，股價曾經一度來到了15.2元以上，但大部分的時間都落在發行價（15元）以下。

不過00902大概也跌到了一定的程度，如果2023年要買這檔ETF的話，在電動車缺貨的情況可以改善之下，未來的需求還是依舊的話，今年是很有機會的。

00902投資建議 第一季先觀望，第二季開始找買點（缺車情況有所改善時） 波段操作即可

高股息ETF常勝軍：0056、00878

元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878） 1、高股息ETF本來就應該列為基本配備 2、0056與00878仍是長期投資的好標的 3、去年都經歷過股價大跌，今年可望開始調養生息 4、第一季先觀望，第二季開始找買點 5、保守穩健者：定期定額；積極者：設停利點波段操作

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