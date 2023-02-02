00878買500萬就「FIRE」提早退休？網狂搖頭：等於領基本薪

配息型股票(英文：Dividend stocks)也可以稱為配息股，公司將獲利的一部分，以配股或配息的形式發給股東。有網友好奇，「拿500萬買00878可以裸辭工作嗎？」其他人則認為有難度，換算下來一年可領股息也不過30萬，等於每月花費只有2萬左右，有人直言「不如買00919有的配還有的漲」。

一名網友在PTT發文詢問「好奇問一下，有個網友建議我拿500萬去買00878，可以直接退休，但我沒有想要退休，我是想裸辭，休息一陣子，再找工作，如果身上有600萬，真的可以直接丟500萬買00878，就裸辭了嗎？」

其他網友紛紛搖頭「無法，我自己目前200張左右，要看整體開銷，如果你每月花費可以壓在2萬元才可以」、「1張一年配1000多塊，這樣一年也不過才配30幾萬，跟最低工資差不多吧」、「算下來一個月平均2萬，沒有房貸、不開車、不出國、沒什麼3C物慾的話是可以啦」、「我算了一下差不多要2000萬比較夠，百萬被動收入」。

還有網友留言「500張0050可以裸辭」、「不如買00900更便宜，一樣配1元」、「我不信500W放878可以裸辭啦，穩但又不會漲，不如買00919有的配還有的漲」。