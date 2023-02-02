快訊

遊客擠滿公車！京都宣布：「巴士一日券」今年9月底停賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878買500萬就「FIRE」提早退休？網狂搖頭：等於領基本薪

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇拿500萬存股可否裸辭工作。示意圖／ingimage
網友好奇拿500萬存股可否裸辭工作。示意圖／ingimage

配息型股票(英文：Dividend stocks)也可以稱為配息股，公司將獲利的一部分，以配股或配息的形式發給股東。有網友好奇，「拿500萬買00878可以裸辭工作嗎？」其他人則認為有難度，換算下來一年可領股息也不過30萬，等於每月花費只有2萬左右，有人直言「不如買00919有的配還有的漲」。

一名網友在PTT發文詢問「好奇問一下，有個網友建議我拿500萬去買00878，可以直接退休，但我沒有想要退休，我是想裸辭，休息一陣子，再找工作，如果身上有600萬，真的可以直接丟500萬買00878，就裸辭了嗎？」

其他網友紛紛搖頭「無法，我自己目前200張左右，要看整體開銷，如果你每月花費可以壓在2萬元才可以」、「1張一年配1000多塊，這樣一年也不過才配30幾萬，跟最低工資差不多吧」、「算下來一個月平均2萬，沒有房貸、不開車、不出國、沒什麼3C物慾的話是可以啦」、「我算了一下差不多要2000萬比較夠，百萬被動收入」。

還有網友留言「500張0050可以裸辭」、「不如買00900更便宜，一樣配1元」、「我不信500W放878可以裸辭啦，穩但又不會漲，不如買00919有的配還有的漲」。

PTT 配息 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 ETF

延伸閱讀

退休金準備500萬就夠？0050長年投報率5％下可行 施昇輝公式曝光

他存20張00878「每月加薪1.8K」超樂 網揭免被扣錢關鍵

長照費每月需50k以上 網驚：一般家庭怎付的起？

剛畢業遭爸嫌「年薪沒150萬別工作」 屏東女無奈嘆：活在平行時空？

相關新聞

00878買500萬就「FIRE」提早退休？網狂搖頭：等於領基本薪

配息型股票(英文：Dividend stocks)也可以稱為配息股，公司將獲利的一部分，以配股或配息的形式發給股東。有網友好奇，「拿500萬買00878可以裸辭工作嗎？」其他人則認為有難度，換算下來一年可領股息也不過30萬，等於每月花費只有2萬左右，有人直言「不如買00919有的配還有的漲」。

拿紅包買006208還0050或債券？網推這2種組合最佳：大盤多買點

春節假期結束，小朋友也開心領到不少紅包，有網友考慮將女兒的紅包用於股票投資，正考慮買006208或0050、公司債或美債、00692。不少人推薦00692、006208等，也有網友認為「最好大盤、債兩者都買」。

兔年牛市起來！ 專家推薦ETF公開：除00878、0056還有「這兩檔」

理財作家羅際夫於節目《跟著姐夫來理財》中，推薦幾檔ETF私房料理給投資人，且該如何投資操作。

他存20張00878「每月加薪1.8K」超樂 網揭免被扣錢關鍵

存股需要耐心才能積少成多，有網友開心分享自己的00878以存到20張，以去年現金股利估算，下一季可領到5600元的股利，直呼「每個月變相幫自己加薪1866，感覺還不錯」。其他網友也提醒，若保管銀行是台新銀行，還可免收跨行匯費10元。

00878買在最高點還是能睡得著覺！ 專家：每股配0.27元沒啥好怨

去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，大部分股票漲幅2~3成，少數個股甚至有超過4成的漲幅表現。不過同期間00878漲幅大約12%，短期比大盤低了些，就有朋友問，這樣持有00878是不是虧了？

五檔ETF 16日除息 吸睛

元月ETF除息才告一段落，2月除息秀就緊鑼密鼓登場。各投信昨（1）日陸續公告旗下ETF配息金額，目前共有五檔台股ETF已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。