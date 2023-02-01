退休金準備500萬就夠？0050長年投報率5％下可行 施昇輝公式曝光

「樂活大叔」施昇輝只講兩檔ETF，就是元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），於出版書籍《年年18%，一生理財這樣做就對了》中分享退休金公式計算方法。

YouTube頻道《說書人 JK》就分享該公式，假設兩夫妻一年的生活開銷50萬，投報率5％的話，那最少準備1000萬退休金就足夠了，一個人就是500萬；但投資沒有完全穩健的事情，能額外準備兩年的生活費，那兩個人最保守的情況下，需要準備1100萬元。

以下為影音內容：

退休到底需要多少錢呢？準備好自己的退休金了嗎？

其實退休沒有很困難，只要準備500萬就夠了！多數人一定不會相信，甚至會覺得「是不是瘋了，怎麼可能」。

很多報導說只少要三千萬，甚至要1億才會夠，但如果是這要那大概沒有什麼人可以退休，一般人就算努力打拚能夠累積到這個財力，恐怕也沒幾年可以享受退休的時光了。

但如果有房子有保險，再加上一些穩健的投資方法根本不需要準備這麼多退休金。

3000萬放定存一年大概有40萬的利息，當然肯定夠生活所需，但真的需要這麼保守嗎？

到底需要多少錢才可以退休？

因人而異不可能也不會有標準答案，所以提供一個計算的公式，會比提供一個絕對的數字更具有參考價值。

這個公式涉及兩個變數：

1.是對未來生活開銷的假設

2.對未來投資報酬率的假設

一年生活費／投資報酬率＝退休準備金

以施昇輝夫妻為例，有房子且貸款已經繳清，有足夠的保險，子女都已經出社會工作沒有教養支出。

一年應該只需要50萬就足夠應付基本的生活開銷，其實投資報酬率設定為5％，套入公式就可以輕易地得到答案為一千萬；兩夫妻需要一千萬的退休金，也就是說一個人只需要準備500萬。

但如果碰到2015年8月股災一直延續下去，錢全部套牢怎麼辦？為了避免生活發生窘困，所以還必須準備至少兩年的生活費。

因此上述的公式還必須要再稍微修改：

一年生活費／投資報酬率＋2年生活費＝退休準備金

以施昇輝為例，兩年的生活費大約是100萬，也就是要準備1100萬的退休金。

也就是說一對夫妻退休至少要準備1100萬的退休金，正好是未來生活開銷的22倍，如果在任職的單位做到退休，說不定領到的退休金就超過這個金額（550萬），就完全不必為退休後的經濟狀況擔憂，即便沒有這麼多，加上自己本來的儲蓄應該也不難達成。

如果夫妻倆一年估計只需要40萬的生活費，依據上述的公式計算，就只需要880萬。

投資報酬率從何而來？

建議可以選擇自己最熟悉的工具，股票、基金、外匯、黃金都可以。

但真的不要依賴保險和期貨，如果熟悉房地產投資，相信報酬絕對不只而已。

施昇輝為例，投資報酬主要來自於股票，這也應該是大多人的選擇；注意5％報酬率是指每年都能達成的，而非多年平均的，這樣才可以保障自己的真實退休生活，多年平均只是數學模型，起伏太大恐無濟於事。

當然退休金數字還是要考慮通貨膨脹，最終還是要將「時間」的因素給考慮進去。

◎本文內容已獲 說書人 JK 授權。