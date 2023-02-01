00878、0056、00900、00713選誰？ 11檔高股息ETF整理懶人包

高股息ETF大爆發！至今架上已有高達11檔，是琳瑯滿目又讓人眼花撩亂，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣高息低波（00713）...投資人該怎麼選擇呢？

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分析，11檔高股息ETF的特色，在多元豐富的選擇當中，讓投資人能夠更快速理解更好的挑選到適合自己的產品。

以下為影音內容：

2022年可說是小股災年，加權報酬指數跌掉18.68％，國內股票型ETF當然也是整片綠油油，差別就是跌得多一點或是跌少一點，不過有11檔成功打敗大盤，其中超過一半，有6檔是高股息類ETF表現特別出色。

2022年對高股息ETF來說，除了普遍展現抗跌特性，在成績單上留下不錯的成績，這一年更有4檔新高股息ETF加入，現在國內股票型ETF數量是38檔，高股息就佔了11檔，絕對是「一個班級當中最大的小圈圈」。

上圖排序依ETF上市時間，元大高股息（0056）2007年底就出生了，很長一段時間是「一個人的武林」，孤獨扛著高股息大旗前進，國民ETF稱號當之無愧。

直到2017年才有2位新同學報到，國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）；之後隨著ETF越來越多人認識，穩定配息的高股息產品漸漸成為寵兒，2018年再有2檔問世，FH富時高息低波（00731）和富邦臺灣優質高息（00730）。

然後是2020年掀起旋風的國泰永續高股息（00878）將「季配息」機制導入國內股票型ETF，成功打入台灣投資人心中最軟的一塊，之後新發行的ETF紛紛跟上1年4次股利的潮流。

時間到了2021年底，震撼市場的富邦特選高股息30（00900）現身，為配息而生的這檔目前保持募集金額最高（150多億）的紀錄。

11檔高股息ETF小檔案

追蹤指數

ETF是「指數股票型基金」指數選什麼它就買什麼，定期換股時也會跟著調整，理論上比例配置也一模一樣。

所以投資ETF其實就是相信它所追蹤的指數選股方式長期有效，而11檔高股息ETF代表11種不同的指數；有興趣深入了解的投資人能夠在投信官網上找到公開說明書，好好弄懂它。

內扣費用

官網上列的經理費和保管費只是一部分開銷，附上2022年總費用率，高股息ETF作為策略式選股，「扣血」普遍高一些。

00878表現算是不錯一年總費用率落在0.5％，而00900就是另一個極端，1年換股3次每次換20檔以上自然有代價總費用率在1.37％，另0056過去表現普普，但因指數改規則成分股增加至50檔進一步推高了費用至0.86％。

配息

首次出現雙月配息的ETF永豐優息存股（00907），不過市場反應沒有想像中熱絡，目前最主流的季配息有6檔，而最新的3檔除息月分都選在3、6、9、12月份，00713也由年配改成季配息。

11檔高股息ETF績效

表上可以發現，最近三個月大家的績效很亮眼，其實是因為台股剛擺脫熊市泥淖漲了一波，谷底反彈讓短期數據有異常優秀的錯覺。

不過只要有完整經歷2022年的ETF，都難逃那段讓人有些恐慌的下挫期，把時間稍稍拉長一些來看，00713暫時領先，當然3年的時間絕對還不夠久，只是高股息ETF都還太年輕了，旁邊附上的年化報酬率只能僅供參考。

真正比較有代表性的是上市超過15年的0056，其他ETF都還有待接受景氣反覆循環的考驗。

組成風險

從成分股數量上來看，高股息ETF持股普遍是30檔，00713很特別是採用50檔，00731是40檔，而0056則是2022年底指數變更規則，從30檔改成50檔。

另外從「年化標準差」和「Beta值」2樣數據來看，有主打低波動的00701和00713以及00731，這3檔波動上來說確實相對穩定；比較特別的是00878短期波動幅度也不高。

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