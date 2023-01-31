00878、0056為例…季、年配息哪個好？ 專家分析各自優缺點

小車的持股以年配息居多，如合庫金、華南金、兆豐金、亞泥、南亞、0056……等，後來2020年開始購入台積電以及2022年嘗試買進的00878這兩檔是季配息。根據這幾年自身的領息經驗，比較兩者的優劣如下：

季配息優點

1、配息次數多，動機增強也多

季配息一年有4次的領息機會，也就是買進最多撐3個月就能領到股息，不必像年配息須苦等一年才盼到股息進帳。這對於新手以及較沒耐性的投資者來說，有較多次增強動力的機會。

2、免補充健保費的上限額度大

當股利金額滿2萬元，則須繳股利的2.11%作為補充健保費。由於這項規定以「次」為單位，不計全年累積，季配息單次領取金額少，因此免繳健保費的股數相較於年配息多。

以台積電為例，其2018年以前是年配息，2019年之後才改為季配息，假設一年同樣每股都配10元的情況，來比較年配息與季配息的差別。

年配息，一年配10元。 20000元（健保免繳上限）÷ 10元=2000股 持有「2張以上」台積電就要繳健保補充費。

季配息，一年配10元，拆成一季2.5元。 20000元（健保免繳上限）÷ 2.5元=8000股 持有「8張以上」台積電才需要繳健保補充費，大大提升了免繳空間。

另外，高股息ETF的收入明細中，只有「境內股利收入」一項滿2萬元才須繳補充健保費，因此季配息又是高股息ETF的00878可以容納的免繳補充健保費的股數會最多。

3、季配息可以早點加入複利行列，亦可強迫自己分散投入

年配息通常在7～9月各家公司除息旺季才能領到全年股息，股利再投入買股也須等到後半年才能開始。

季配息的好處是前半年先領到2季的股利，可以提早買進累積股數。且季配息將一年股利分成四份給付，對於不懂得分批進場的投資人而言，有強迫分散買進的好處。

季配息缺點

1、匯費扣4次

一次匯費10元，年配息一年就10元，但季配息一年四次就要40元，因此持有季配息標的股數太少的話，扣4次匯費會不太划算。

2、金額少較無感，容易被忽略

有在存股的朋友都知道，股利現金流要「大」才會有感。同樣的配息金額，年配息一次領一萬與季配息一次領2500元，兩者相較起來季配息的2500元存在感較低，且太少的金額不僅買進股數有限，也很容易被草率地花掉，如吃個大餐或買件衣服就沒了……。

3、要留意4次除息日及入帳日

每次配息都要留意「除息日」與「股息入帳日」，才能根據除息日前的持有股數計算股利，以及確認股息是否入帳。年配息一年只需要留意一次，不過季配息同樣的事情一年卻要做4次，同時持有2檔季配息股票一年共須留意8次，工作量比年配息多出不少（不過什麼都不管股息自己進帳也是沒差啦！）。加上紙本股利通知單來太多次容易亂丟，想要完整保存配息紀錄不易。

年配息優點

1、一次全拿金額大，較有感

當初就是因為2017年南亞獲利大爆發，當年的股利收入幾乎快等於年收入的1/3，才引領小車踏上存股之路，所以股利金額要「大」才會有感，才有動力與信心持續加大本金投入。

因此，同樣的配息金額，年配息一次領10萬與季配息一次領2.5萬元兩者的有感威力是不同的。

2、除息日開盤價折扣較有感

除息日當天的開盤價是前一天收盤價再扣掉股利，以年配息的0056為例，2022年配2.1元，扣除2.1元後除息日的開盤價為23.74元，是相當有感的便宜價。

然而季配息的00878，一季約配0.28～0.3元，扣除股利的開盤價差別不大，所以除息日也撿不到什麼便宜。

3、省事

年配息一年匯費只扣一次、只須記一次除息日及入帳日，簡單省事。

年配息缺點

1、等到望穿秋水

一年領一次股利金額雖有感，但次數少且等待時間漫長，常常令人等到望眼欲穿，考驗存股族耐性。

2、免補充健保費的上限額度小

如前述，季配息的優點就是年配息的缺點，同樣的台積電一年配10元，年配息持有「2張以上」台積電就要繳健保補充費，而季配息則持有「8張以上」台積電才需要繳。

3、股息分散投入須靠自制力

若對金錢控制力較差的朋友，或是不太會分配金額買進的投資者，面對年配息一次大筆金額進帳（假設有一大筆），在使用分配及分散投資上都須仰賴較高的自制力。

友情提醒

年配、季配各有優缺點，只能當成加分項目，關鍵仍在於「標的」與「價格」。

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