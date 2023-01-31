ETF買006208或0050就好？ 巴菲特：存下緊急現金其餘都拿去投資
YouTube頻道《知美JiMMY》分享，投資理財不外乎就是不要賠錢，長期能讓資產穩定累積且向上成長，為讓這些目標達成時間跟穩定收入就是必要的條件；理財小白還可以搭配適合自己的投資組合，留下緊急現金應付突發生活外，要適合的做一些投資。而追蹤台灣50報酬指數，買進台灣市值前50大公司的元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）兩檔ETF可以當成參考。
以下為影音內容：
股神巴菲特說過，追蹤標準普爾500指數的低成本指數型基金，長期報酬績效能夠贏過專業經理人精挑細選的五檔對沖基金。
小資族剛出社會，口袋沒半毛錢，巴菲特給出的投資理財建議：先擁有能夠應付突發狀況的緊急避難金，之後每個月固定投入低成本追蹤標準普爾500指數的指數型基金就好，讓資產能夠長期穩定累積，剩下的時間就是繼續工作、努力存錢。
追蹤標準普爾500的指數型基金是什麼？為什麼總管理費低廉，又相對適合剛出社會的理財新手，台灣類似的ETF有哪些。
投資理財的刻板印象
學校沒教過你的事「投資理財」
1.一定要很有錢才可以開始？
2.專業的投資分析師，績效一定保證特別高？
3.投資很可怕，贏了翻身致富，輸了泡麵吃土？
投資理財的真正目的：累積資產
1.永遠不要虧錢
2.長期讓資產穩定累積，向上成長
巴菲特說過：低成本的標準普爾500指數型基金，長遠表現將優於以高薪聘用經理人的大多數投資者。
最簡單的投資理財策略：指數化投資
ETF：指數股票型基金
S&P500指數：美國證券交易所上市的500家大公司
台灣50指數：台股市值前50大的公司
為什麼選擇被動追蹤市場的大盤型ETF？總費用率低廉、長期報酬率勝過大部分「專家」。
巴菲特十年之約（2008至2017），僅僅靠一支標準普爾500「指數型基金」，長期績效勝過專業經理人精挑細選的5檔對沖基金。
投資理財入門必懂 2台股大盤型ETF
如果打算跟隨台灣經濟共同成長，也有追蹤台灣50報酬指數，買進台灣市值前50大公司的元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）可以當作參考。
那0050跟006208之間要怎麼選？答案：真的沒有差。
0050年度總費率0.43％，006208年度總費用率0.24％，兩者雖然相差將近一倍，但觀察年度總報酬率卻可以發現，0050反而比較高；台灣ETF的規模相對不夠大，追蹤誤差存在情況下，還是會發生這種追蹤相同指數，總管理費高但總報酬不一定比較差的現象。
硬要分出差別只能說，0050受益人數、規模這點，絕對是完勝006208。
結論
1.投資理財最主要目的：不要賠錢，長期讓資產穩定累積，向上成長
比起花大錢，買進總費用率高，績效不一定比較好的投資商品，充實自己的理財知識，考慮總費用率較低的大盤型ETF，可能更適合。
2.本小利大利不大，本大利小利不小
努力工作、增加本業收入；投資不是幫助你一夜致富，而是幫助你利用現有資產累積更多資產。
3.打造最適合自己的投資組合
善用股債配置，有機會降低資產整體波動，留有現金，以應付生活突發狀況。
◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。
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