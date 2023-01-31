30萬想買0056、00878、006208...共5檔！ 網笑：買這支就夠

春節連假結束，仍有人尚在規劃年終獎金的用途，有網友手邊有一筆閒錢約30萬元，正在考慮要All In元大台灣50正二，或是分配為0050正二、0056、00878、006208、聯電各20％。不少網友都建議只買0050正二，有人留言「才30萬，一檔就夠了」。

一名網友在PTT詢問年終獎金買股配置方式，他表示，「小弟有一筆年終閒錢30萬，想要開盤歐印放長期，是要歐印板上大家最愛的正二，還是0050正二、0056、00878、006208、聯電各20％？」

其他網友則留言「30萬分這麼散有意義嗎」、「大盤14000不買，台GG500不買，散戶真的是追高的命」、「正二閉著眼睛買」、「問就是正二」、「連GG都買不起你還是下去吧」、「正2，100元時盤中閒聊一堆說別買、快出清，笑死，還好沒聽他們的」。

還有網友留言「笑死，100元以下2不買，偏要買100元以上的正2」、「近期忍著，別冤大頭」、「長老都教過你，買綠不買紅」、「台積開高，all in空下去」、「明天一定超多散戶韭菜新手衝進去買，這幾天看網路，一堆人領了年終、紅包、獎金，紛紛上網問買etf、電子股，有錢就手癢」。