賣台積電（2330）靠價差賺了7年配息！專家卻說：股息比資本利得還重要

最會存零股的華倫老師出新書「慢步股市：給存股族的12個致富心法」於《投資嗨什麼》分享幾個重要「存股投資心法」。不論理財小白還投資小白甚至存股族通通都適用。

以下為影音內容：

股息比資本利得重要？

趁股市下跌的時候，去布局更多的股數，之後才能夠有更好的股息收入。

但就有人好奇，如果遇到大漲行情，資本利得可以COVER 5年以上的股息，這時候賣掉在找時間點布局回來，這樣不是可以賺更多嗎？

不過為什麼華倫覺得實際執行面很難？當然難，如果那麼簡單就不需要存股了，「20塊賣10塊買，再20塊賣10塊買？」這樣早就財富自由了，因為不太可能做到。

如果投資人可以抓到價差賺資本利得，這樣做都一直累積到很多財富，那就可以這樣做。

「但是我做不到！」華倫表示不是資本利得不好，股息一定比較好；而是自己的投資方法賺不太到資本利得。

長期股價都會慢慢成長，股息只是小菜，其實越晚賣，資本利得就會越多。

台積電（2330）的配息也配很少，才2％，股價500多元，一年才配個10幾元，多年前也買過50幾元的台積電，當年一年配3元，漲到70元就賣掉了，當下賺了7年的股息，結果現在台積電500多元，試想這樣真的有賺比較多嗎？

除非每次台積電漲起來就賣，跌下來又買，這就是波段，如果投資人可以這樣操作賺很多，就這樣做，那做不到的就存股。

自己的目標是，當有一天沒工作的時候，股息收入比原先工作的年薪還要高了，那就不用管股價漲跌了。

認識大多數的人都想要做波段，都想要低買高賣，結果到最後，十幾二十年了都沒有賺到錢，甚至還賠錢的；所以在股市真的就是要慢慢來比較快。

小跌小買 大跌大買 要怎麼判斷？

其實「定期定額」就符合了；跌的時候要勇敢買，分配好資金，就每個月定期定額。

本來股價100元花1萬可以買100股，那股價100跌到90元，還是用1萬去買，但這樣可以買111股，股數不就多了。

存股路上5大敵人

1.成本不用錙銖必較，時間就是解藥

已經有紀律的定期定額，就不太需要管股價多少，漲高一點就買少一點，不可能每次都買在最高點，有時候還會買再比較低，不要在意那幾塊甚至0.幾塊，經過長期的時間下來就會發現沒什麼差別。

2.存股要輕鬆，保持愉悅心情

少看盤，網路跟新聞消息少接觸。

3.不貪圖高報酬，用複利小錢滾大錢

不要聽信別人賺了80％，多厲害怎樣的，因為他賠錢也未必會告訴你。

4.逆向投資，提高勝算

2022年就是很好逆向投資的機會，一生當中很少可以碰到這種機會。

5.保持跟媒體消息面的距離，降低情緒影響

結論

存股真的要有耐心且要長期，如果設定目標說要長期存股10至15年以上，到股息超過薪資，就不要管價差的事情。

那如果要賺價差，一樣設定10至15年以上價差可以賺到超過薪資。

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