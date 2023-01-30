0050「這樣存」每月領3萬 專家：用4％法則算出最低退休金

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，如何規劃退休生活所需，完成並且設定目標，掌握退休最重要的三要素，「時間、收入、報酬率」；而辛苦累積的薪資可以存股買下元大台灣50（0050），長年的平均年化報酬有5％，若設定65歲退休，利用4％法則計算最低的退休金額，越早開始規劃每月所需存下的金額就越好達成。

以下為影音內容：

如何規劃退休生活所需，完成並且設定目標，掌握退休最重要的三要素，「時間、收入、報酬率」。

你想要幾歲退休？

65歲再退休就好！

退而不休：法定退休年齡後，需要繼續工作維持生活 完全退休：法定退休年齡後，已經可以完全辭去工作 提早退休：法定退休年齡前，已經可以完全辭去工作 提早退而不休：擁有穩健資產，可以自由選擇工作

不論選擇的退休方式是哪一種，設定退休金目標，努力開始累積資產讓金額達標，都是現在就必須開始規畫的事情，因為越早開始複利效應帶來的成效越高，以下三點是要試問自己的地方：

1.退休後的生活方式（年支出多少？）

2.目前的收入減掉支出，有多少餘額能夠投資？

3.投資報酬率、通貨膨脹影響

現實的退休生活 沒有美酒豪車

FIRE（財務自由、提早退休）理財儲蓄金額大於退休所需總花費

若只是月薪三萬小資族就不要幻想，退休後能夠每天吃美食、去國外旅遊，因為有工作有收入都做不到，退休後沒收入要怎麼實現？

要設定合理的退休生活方式；一般受薪階級想要在法定退休年齡後，繼續維持高水準的生活品質，勢必是需要繼續工作，用時間換取金錢。

但如果願意在法定退休年齡後，放棄一些生活品質，認真規劃，勢必也能夠認真享受休閒的退休生活。

4％法則算出退休所需的最低金額

月消費3萬（年支出36萬）乘上25倍（4%法則）＝900萬元新台幣（夫妻兩人=1800萬）

月薪3萬小資族（現在都月光，更別說以後還有通貨膨脹）房租、伙食、醫藥費...若上有老下有小更是負擔承重？

1.越早開始越重要（善用時間複利效應)

2.本業收入（收入減掉支出，有多少能夠投資理財）

3.報酬率差異（非人為能掌握）

定期定額元大台灣50（0050）報酬率有多高？

辛苦累積下來的資產，可以投入到被動追蹤市場的大盤型ETF，透過指數投資累積長期報酬來幫助對抗通膨，台股最熟悉的就是0050。

統計2007年到2023年長期數據，可以發現0050定期年化報酬大約是5％上下，若投資人是地獄倒楣鬼，每年都買在最高點長期年化也有4％，對抗通膨來說是綽綽有餘。

退休準備三要素：時間、收入、報酬率

越早開始越重要

0050歷史數據回測，1800萬多久有機會存到，定期定額且以平均年化報酬率5％計算：

30歲開始存到65歲退休(35年時間)→每月16,172元 40歲開始存到65歲退休（25年時間）→每月30,605元 50歲開始存到65歲退休（15年時間）→每月67693元 60歲開始存到65歲退休（5年時間）→每月264,355元

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。