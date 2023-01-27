高股息標的 存股族愛

透過高股息ETF來存股成為顯學，零股布局債券ETF則方興未艾。法人指出，年後金融市場將迎來美國聯準會（Fed）今年來首度開會，市場預期升息機率高，資金仍將追逐高息標的。

2021年台股前五大人氣零股標的當中，沒有一檔是ETF，2022年卻有高達四檔是ETF，依序為國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、富邦台50。高股息ETF尤其搶眼，顯示愈來愈多投資人透過ETF來存股，預期今年這趨勢仍將持續。

除了上述四檔ETF之外，元大台灣高息低波改為季配息之後人氣爆增，富邦特選高股息30跌深反彈，去年零股交易量都呈現倍數成長，今年以來持續火熱。另外，中信中國高股息去年以來人氣旺，逢低進場的資金持續流入，看好中國大陸將受惠於解封。

Fed去年大幅升息17碼（4.25個百分點），投資等級債及公債收益率吸引力大增，更催生散戶開始大舉進軍債券ETF的歷來首見現象。

以今年來最受歡迎的零股標的元大美債20年為例，去年零股成交股數爆增549%，這檔ETF去年底規模448億元，據了解，當中約100億元為散戶持有。

另外，中信高評級公司債去年零股成交股數成長率超過500%，規模增至663億元，在所有債券ETF中名列第四大。除了投資等級債本身的魅力以外，這檔ETF與中信優先金融債是國內「唯二」月配息ETF，有別於其他股債ETF的季配息，成為存股族追捧的焦點。