這兩檔ETF比0056更具潛力！ 專家：還跟00878並駕齊驅

到底是哪幾檔ETF這麼猛？竟然比元大高股息（0056）更具潛力，還能夠跟國泰永續高股息（00878）並駕齊驅。

理財作家羅際夫於節目《姐夫的理財心事》中推薦三檔ETF，分別是國泰永續高股息（00878）、FH富時高息低波（00731）、群益台灣精選高息（00919）。

以下為影音內容：

元大高股息（0056）是台灣的國民ETF，可是就2022年一整年，很多人在討論一個話題，就是除了0056之外，還可以買哪一檔高股息ETF呢？

選擇一：國泰永續高股息（00878）

00878這檔ETF在去年度討論度非常的高，而且聲勢曾經一度超越了0056。

可以從過去的這一年來的績效來看，最近的一年以來00878的績效是-6.83％，可是同時段的0056跌幅是14.88％，差距的幅度相近8個百分點。

所以去年很多人就紛紛轉向了00878的投資，於是也讓00878的受益人數節節的攀高；如果真的想選擇可以取代0056的這檔ETF，00878的確是一個可以考慮的標的。

為什麼呢？去年可以說是台股的一個空頭市場，一個標的不論個股或是ETF甚至基金也好，只要有經過空頭的洗禮，且表現相對比別人好的時候，就是過了這一關，00878就是展現了抗跌實力。

當然身為高股息ETF，就是希望它的配息能夠穩定，00878的歷年平均殖利率有4.16％，填息天數更僅需7天；另外，成分股相對於0056的電子股比例稍高一點點，但00878有電子股也有金融股，而且金融股的比例超過兩成將近三成，電子和金融兩大族群都有去布局。

00878觀察點： 1.今年配息恐不如去年， 2.成分股新增聯發科、瑞昱、中鋼（三檔權重約8％），看看新兵未來的貢獻如何。 3.定期定額者繼續維持紀律；單筆投資上半年操作要謹慎。

選擇二：FH富時高息低波（00731）

近一年來的00731的報酬表現，僅有-2.72％的成績，比起0056和00878都要來的好。

且00731的抗波動性是蠻高的，00731波動低，面對空頭市場時候可以發揮非常強勁的防禦能力，另外配息也相當穩定，已它歷年來的平均殖利率來看高達5.3％，平均填息的日期是129天。

129天感覺很長，不過做長期投資的角度去看，換算下來也不過就半年多一點點，所以與其買波動大，讓自己不心安的標的，為什麼不去買讓自己安心的標的，00731相對波動性低，也可以讓投資人心安一點。

且成分股與其他高股息ETF比較不同的是，00731比較大成分股是放在金融保險，對於長期存股投資人來說，做金融股還是相對穩健。

00731觀察點 1.明年金融股配息恐不如今年，可能影響配息率。 2.追求穩配息，不以賺價差為目標。

選擇三：群益台灣精選高息（00919）

00919成立的時間並沒有太久，就績效表看今年以來是漲了3.18％，近一個月是1.81％，因為成立還未滿三個月，所以並沒有三個月以內的績效。

既然是新兵成立，也沒有太多的績效可以追蹤，為何推薦這一檔？

因為00919挑成分股的時間點，很適合追求配息的人去挑選，挑成份股時更接近實際配息，兩個挑選成份股的時間是關鍵：

12月：全年營收與獲利已大致底定，先以近四季現金股利「預估股利率來選成份股」。

5月：董事會已決定配息，再依當時股價與股息來算出「股利率」，選出30檔成分股。

00919觀察點： 1.電子股比重偏高，上半年股價恐怕波動大。 2.2022/10/20上市，成立時間尚短，可考慮先以波段賺價差為主。 3.今年5月調整成份後，看看是否真能精準挑出市場認同的高股利率股票。 4.下半年除息旺季時是否配讓投資人，賺到價差又賺到高殖利率。

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