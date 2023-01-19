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月投1萬買基金「力求5%報酬」 網推006208+VTI

聯合新聞網／ 綜合報導
投資理財中標的搭配是一門大學問。記者侯永全／攝影
投資理財中標的搭配是一門大學問。記者侯永全／攝影

投資理財是一門學問，尤其是投資標的的選擇，也需要依據不同的需求更換調整。一名網友打算每月投入一萬元投資，正考慮三種搭配，包括006208+VOO、006208+00679B、006208+00878，目標力求5到8％。其他網友則建議選第一種，不過不少人都認為應把VOO換成VTI

一名網友在論壇Dcard發文詢問，「目前每個月大約10000可以做投資，想問以下方案，一，006208+VOO，台美分散風險；二，006208+00679B，股債配置；三，006208+00878，一個大盤一個高股息，想問大家有什麼建議？目標是力求5-8%，愈穩定愈好」。

其他網友則留言「我選1，006208+VOO，但我會換VTI，2：679B溢價問題要注意就是，如果要選3，那會建議006208+BBB級的債類00740B或725B」、「推薦第一個，不過把VOO換成VTI」、「1啊，分散市場更好一點，券商用國泰，台美股定期定額手續費都有優惠，我是覺得現在介面也蠻好用的」。

其他還有網友留言「我是一個月投12000元，3000元買0050、3000元買玉山金，6000元買00878」、「我選3，006208+0056，自己沒有很喜歡平準金的高股息」。

VTI Dcard 大盤 理財 006208富邦台50 ETF

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