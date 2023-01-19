年終All In還留現？他想買美債＋公司債 網反籲：加碼006208

農曆新年到，多數人都領取到年終獎金，除了用來包紅包外，也可利用這筆資金投資理財。有網友考慮All In美債，如00696b、679b，或是BBB級的公司債，如00740b、725b。其他網友則建議他「先留現金」，不少人建議「加大計畫投入定期定額006208」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「年終大家會投入股市嗎？還是先留現？」他表示，他平時每月投入一萬元定期定額006208，正在考慮將年終All In投資，想選擇的標的包括美債，如00696b、679b，或是BBB級的公司債，如00740b、725b。

他詢問，「主要考慮點是BBB級的殖利率比較好，暫不考慮高股息ETF，是不是如果要買的話等農曆年過完開盤再買也比較好呢？或是大家會買什麼呢？」

其他網友則留言「我會先留現金，不急著買」、「定期買安全ETF」、「我是上半年找機會歐印大盤，會怕就留點」、「美股ETF VTI BNDW、台股ETF 006208」、「每年都投ETF定期定額，三節、年終一定會加碼，大概就6:4 ，之前都是8:2，今年打算多留一些現金，如果盤勢比較差自己買零股」。

還有網友留言「加大計畫投入或許是不錯的選擇，畢竟現金留著也不會變多，反正定期定額本來就不用考慮封不封關的部分，而是自己的策略跟持續投入。」、「一部分加碼006208，一部分慢慢買債類，美債20年個人覺得太久了，可以看看美短債，公司債其實你想要的兩檔都差不多」。