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他買006208＋00919問：ETF需要配置？網曝5字關鍵：適合懶人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問高股息ETF資產配置意義。 示意圖／ingimage
網友詢問高股息ETF資產配置意義。 示意圖／ingimage

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」，來決定ETF的成分股選股，以及決定持股的權重。有網友領到三個月的年終，打算定期定額006208、00919，好奇詢問「能不能讓高股息ETF的在資產配置上更有意義？」對此，其他投資人解釋「穩定現金流，適合無腦管理流動資產變現率」。

一名網友在PTT發文詢問「買高股息ETF的在資產配置上的意義是什麼？」他表示，「我一直都是定期定額006208，最近拿到三個月的年終，想說已經配置了一檔市值型ETF，不如買買看其他的種類的ETF一起配，高股息ETF的震盪相較穩定，打算把部分資產配在高股息」。

該網友表示，「想說要不要存00692或是00850這種，可是感覺跟我原本存的006208感覺明顯差異沒有到很大。高股息的話目前版上最常看到存0056、00878、00900、00919，不想要因為ETF規模變大讓配息上上下下，所以想選有收益平準金的，目前是00878和00919兩檔有收益平準金，但去年壽險、銀行受傷很重，有點擔心今年金融股配不太出息，00878選了不少金融股，00900則是費用率太高了。

我目前現在還是傾向季配息，拿到的配息轉投入原本的006208，假設我就平常各定期定額006208和00919，今年六月拿到的第一筆配息就先放到006208，有點自組母子基金的概念，等於我資產配置上，一半追求大盤報酬、一半追求波動穩定，然後又有類似母子基金的複利循環，請問這樣能不能讓高股息ETF在資產配置上更有意義一些？」

其他網友則解釋「買高股息ETF的在資產配置上的意義就是穩定現金流啊」，有人留言「年底發息買機票出國」、「想要無腦管理流動資產變現率」、「不想賣股又想每年領錢」、「不是每個人都喜歡長期賭價上上下下進出」、「一直有現金進帳可以讓不熟股票的家人心安」。

不過也有許多人不推薦高股息ETF，留言「股息只是左手換右手」、「高股息一律pass，國內0050或006208就好」、「高股息真的沒意義，要現金流自己賣股換錢」、「還讓政府課稅，二代健保再扒一層皮，韭菜標配」、「盤子在買的，手續費比較貴，報酬也沒比較好」。

高股息 ETF PTT 006208富邦台50 00919群益台灣精選高息ETF基金

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