00900逆天殖利率+破底股價…真是韭零零？專家點出「兩真實問題」

富邦特選高股息30（00900）上市第一天之後，股價就一路走低，甚至最低來跌破到個位數9.53元（截止至2022年12月30日）。

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分析，00900的兩個特色，分別是「高殖利率與低報酬」以及「瘋狂換股的代價」，導致在大空頭時期股價一路往下走。

以下為影音內容：

恐怖的2022年結束了，加權指數全年跌掉4081.15點，以-22.40％績效作收，算上含息報酬是稍微好一些的-18.68％。

勝過大盤的高股息ETF FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、富邦臺灣優質高息（00730）、國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701）、元大高股息（0056）。

ETF也是整片綠油油，好消息是有11檔成功擊敗大盤，超過一半是高股息ETF，前6名裡面更有5檔是高股息，可以說是大放異彩，不過卻有一檔...特別例外；那就是富邦特選高股息30（00900）。

回顧00900於2021年12月出生時，當時台股意氣風發，交易異常熱絡的時期，打著「平均值利率9.9％」和「年化報酬率12.7％」的超狂數據震撼市場，上市前募集階段更突破150億元，寫下台股ETF新紀錄。

只是到了2022年整個風雲變色，全球股市受到戰爭、能源、通膨、升息等因素影響大幅下挫，而在股災年高股息ETF展現抗跌特性，00900則是例外，它的績效是-23.82％是高股息的最後一名，放眼國內股票型ETF也排在後段班，怎麼會這樣呢？

對00900來說，2022年可說是「跌跌不休」同時是「深不見底」，中間一度嚇跑了一批投資人，他們選擇忍痛停損，但是在超高殖利率配息的加持下又有人跳上車。

不論從規模或受益人數來看，00900排在第6名依然有著蠻大影響力，也能看出還有大批粉絲期待它未來的表現。

優秀的殖利率、難堪的績效、配上滿多的支持者，以上看起來有些矛盾，投資人逢低佈局，是持有不賣等待奇蹟，還是像網路上戲稱00900的9是韭菜的韭。

富邦特選高股息30（00900）

成立時間：2021.12.14 上市時間：2021.12.22 發行價格：15元 追蹤指數：特選臺灣高股息30指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數

每年4月、7月、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，在2月、5月、8月、11月。

指數以上市上櫃市值前200大公司股票為母體，經流動性檢驗（近3個月日平均成交金額前90％）、財務指標檢驗（近4季累積營業利益大於0）選出30檔成分股，依股利率加權，再以自由流通市值調整權重，個股上限5％、下限1％，另外一年3次審核，在股利率的計算和成分股的審核各有差異。

00900這一年多是大起大落，也可說才剛起飛就一路下墜，15元價格上市，2022年1月3日盤中最高來到15.47元，10月17日跌到剩9.53元（截止至2022年12月30日）。

00900怎麼了？

1.高殖利率／低報酬

00900在2022年的績效有多慘、排名有多後面，上述有提過就不再重複傷心事，說實話一年在投資的世界中相當短暫，如果試著看久一點點的歷史。

其實00900所追蹤的特選臺灣高股息30指數也很年輕，基期是2021年10月1日，找了代表大盤的加權指數、臺灣50指數、臺灣高股息指數，比一比含息報酬率；1年又3個月指數先是上衝再下墜，近期小反彈，在這個區間段中，00900追蹤的指數績效-16.39％表現同樣最差。

而00900在配息上達成廣告承諾，交出年均殖利率10.8％的成績單，甚至超越指數回測的9.9％，儘管成立滿180天才配息，不過兩次就擠出1.35元是滿厲害的。

當然殖利率公式（現金股利÷股價）有個秘密，發的現金股利越多，股價往下跌更多，或同時做到上述兩件事情，就能擁有漂亮的殖利率數字。

股利發得多，股價也跌得多，00900發1.35元這數字，可是比國泰永續高股息（00878）的1.18元還要高一截；股利只是總報酬的一部分，股價長期的成長更為重要，沒有資本利得終究只是左手換右手。

2.瘋狂換股的代價

00900特殊的選股策略，也是主打項目就是「瘋狂參加除息」，1年拚3波，但這是有代價的。

雖然除息一直參加一直爽，但頻繁更換持股會導致周轉率提高，肯定要付出相應的交易成本，光2022年前11個月就已經達到0.99％，預估全球費用率沒意外1.30％起跳，以ETF來說是滿昂貴的數字，不管賺或賠都要持續付出的代價。

00900過去的3次換股，起步是20檔起跳，至少換掉66.67％的股票，7月那次更換了27檔90.00％，整個ETF都長得不一樣了，唯一的奇蹟是華碩（2357）上市前就在了，熬過了4次大風吹。

每一次換股都會讓那些股票的損益實現，同時要付出交易成本，遇上持續下跌的2022年績效雪上加霜並不意外，但這就是00900的特色，只是投資人下手前要知道，這樣的投資方式適不適合自己。

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