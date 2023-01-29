年後00878、00713多少以下可進場？網曝最佳投資配置

迎接新的一年，不少投資人開始佈局新年投資策略，有網友好奇詢問「農曆年後00878及00713多少以下可以慢慢佈局呢？」其他網友則建議「500張均價15.6。我是認為第三季才會跌破15.8，一二季度16-17震」，還有人建議「8成定倉、2成買賣，橫久必漲跌，月線觀買賣」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「2023年高股息ETF買點佈局」，他表示，「請問一下2023農曆年後00878及00713 多少以下可以慢慢佈局呢？另外00878均價16.06、4張，獲利大約2000；00713均價36.6、2張，獲利約1300，等今年第二季谷底在回接嗎？」。

該網友也詢問，「我主要考量點在於現在價差就已經有每季的利潤了，怕在領股息的同時會沒填息，我已經好幾次都跌回來都還不及賣，還是可以先賣然後等除權息後再來撿呢？」

其他網友則留言「8成定倉、2成買賣，橫久必漲跌，月線觀買賣，股票價格交給機構定價，不用問散戶」、「你有沒有想過，我隨便布局0050都比你報酬高」、「你知道第二季是谷底，還不準備貸款All in」、「500張均價15.6。我是認為第三季才會跌破15.8，一二季度16-17震」、「說真的，你的策略很怪，要操作就操作個股、要etf就乖乖放著」。