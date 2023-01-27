0050＋基金月花2萬投資 網勸「先存錢」曝最佳投資組合
投資是理財的好方法之一，對於社會新鮮人而言，如何投資、存錢是一大難題。有網友打算每月投入2萬元投資，正在考慮選擇定期定額大盤ETF、台股基金或龍頭股，但其他網友看完他的規劃後直搖頭，更多人建議「先存錢」，專心工作並累積一定本金後再投資，可考慮1萬買006208、1萬活存。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名社會新鮮人，打算每月投入2萬元投資，初步規劃1萬元買0050、1萬元買台股基金。另也在考慮應選擇定期定額大盤ETF、台股基金或龍頭股。
該網友認為，指數型ETF會比高股息更適合年輕人追求高報酬，選項是0050跟006208，內扣費用006208更低、過去十年報酬也略勝一籌，但朋友告訴他0050交易量跟規模大很多，且內扣費用差距小，因此推薦他選擇0050。
台股基金方面，他表示，「基金是因為朋友跟我說在基富通上面開戶定期定額是不用手續費的 而且看了一下台股基金，在過去牛市時績效是能打贏大盤的，而且這些基金持股是由專業經理人操盤持股比較靈活」。
龍頭股方面，他則表示，「上面兩個選項都是投資組合，但都會有內扣費用，有能力自己選股的話可能還是買個股比較好，但我是怕買個股會有比較抱不動的問題，至少ETF、基金是整個股市走向，不會有像之前HTC或現在的特斯拉股價一路下探的問題」。
其他網友則留言「買個股還要每天看盤，剛上班好好在本業上努力更重要，不管買基金或是ETF定期定額完就不要理了，等之後本業穩定再來玩股市」、「刪掉基金，還有今日的龍頭可能是明日的蟲，不要輕易壓龍頭股」、「0050雖然規模大，不過6208基本上現在也都在前十甚至是前五名規模大的ETF了，所以交易量倒是不用太擔心」。
許多網友建議先存錢，留言「覺得還是要存一些緊急備用金喔，拿一萬出來投資006208（管理費用低），一萬放高利活存」、「先存錢吧，有一定資金在投資比起盲目的跟隨來得好」、「先存一些錢再來考慮這個問題，不然本金不夠大當韭菜的機率非常大」。
另外也有不少網友認為006208較0050值得投資，留言「差了快一倍跟我說差不了多少？那個理專朋友靠譜嗎？再者交易量問題，006208也穩坐前10，你除非幾千萬幾千萬投，不然那個規模隨便賣好不」、「你又不是大戶，流動性風險根本沒差，你朋友在搞你吧」。
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