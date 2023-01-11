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股票型、債券型ETF…2023年怎投資？ 專家：資金拆成每周進場一次

聯合新聞網／ 存股方程式
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

針對市值型、高息型、債券ETF，2023年該如何佈局？版主提供一些個人想法。

先談股票型ETF

2022年的股市是風起雲湧的一年，科技股、債券跌的一塌糊塗。高息型ETF因為股價漲跌幅度小的特性，2022年績效勝過大盤與市值型ETF。2023年是否會複製相同走勢，不得而知，但長期來看，市值型ETF的報酬率應會遠勝高息型。市值型ETF的漲跌幅度遠大於高息型，市場走空時，市值型ETF的跌幅也會大於高息型ETF，因此版主建議，空頭市場應加大市值型ETF的投資力道。

當前台灣的景氣對策燈號已掉入代表衰退的藍燈，2023年上半年，全球經濟不景氣大概已是避不掉，股市可能還有下行空間。永豐金推估，2023年台股最低點大約13200點，落底時間約在第一季；統一投顧則認為，最低約11000點，落底時間約在第二季。今年走勢可能呈現先跌後漲，但少了美國量化寬鬆的支持，別奢望會有類似2020~2021年的V型強勁反彈。

鑒於上半年股市可能持續低檔盤整，市值型ETF應佔每月可投資資金的50%以上，高息型佔20%即可。又或者70%全數投入市值型ETF，高息型待第四季股市恢復多頭在投入即可。

接著談債券型ETF

2022年，美國公債與投資等級債出現了非常罕見的跌幅，殖利率幾乎可以比擬股票，低風險卻有穩定的高配息，是非常穩健保守的收息產品。

債券價格與利率呈現高度負相關，亦即利率愈高，債券價格愈低；利率愈低，債券價格愈高。當前市場普遍認為，聯準會最快應會在2024年才會開始降息，而資本市場通常會提前半年反應，換句話說，最快今年中，債券價格可能就會反應明年的降息而開始上漲。

此外，今年景氣衰退似已成定局，企業獲利前景不明，國際資金可能提前湧入美國公債與投資等級債避險，導致債券價格提前上漲。因此，如果想要佈局債券，今年第一、二季都還是不錯的佈局時機。版主建議，將每月可投資資金的30%投入美債或投等債ETF（70%投入股票型）。

不少版友想趁這一波債券回升走勢，賺一些價差。基本上，版主買進任何標的，都是為了領息，並沒有賣出規劃。此外，長期而言，股票的報酬率是優於債券，如果想賺一個大波段財，當前跌的一塌糊塗的市值型ETF會是更好的選擇，只是等待期可能較長，不確定性也較高。因此，版主建議，股票型與債券型ETF的資金佔比各為70%與30%。

何時開始進場？該等到企業公布財報嗎？該等到景氣真正開始衰退嗎？

資本市場通常會領先半年反應基本面，換句話說，一旦等到企業公佈財報（假設獲利衰退）、一旦等到景氣真的開始衰退，股債價格不論該漲還是該跌，大致也都反應了六、七成了此時進場，時機點已太慢了。身為一個渺小的投資人，我們又如何能得知企業獲利是否衰退？景氣何時陷入低迷？

市場價格走勢是無法預測的，當前的股市價格也不算貴，債券價格則是在低檔區盤整，每月定期進場才是最佳策略。又或者，如果資金充沛，將資金拆分成更多份，每週進場一次，就不需擔心銀彈太快用完，也是很棒的策略。

關於個股，要注意的細節很多，難以三言兩語解釋；此外，版主2020年起專注建構ETF組合。因此就不評論個股了。

◎內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此

股票 債券 ETF

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