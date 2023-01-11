中信中國高股息（00882）能長期投資？ 專家：有可能一次填完前面所有的配息

股市達人股添樂發布一則影片，回顧中信中國高股息（00882）上市2年來表現，分析未來恐面臨的3大因素，還有2樂觀理由；他認為這檔ETF是一檔可以長期投資的存股標的，更直言「若是盤勢轉好的時候，是非常有可能一次填完前面所有的配息」。

以下為影音內容：

追蹤誤差出現什麼問題？

最近許多00882的投資人，都很關注一則訊息，就是去年底和今年初在中國信託的投信官網，都有以下公告顯示，00882這檔ETF與它所追蹤的指數出現了追蹤差距，有明顯的落差情形。

意思就是00882這檔ETF跟它所追蹤的恆生中國高股息率指數，兩者的績效不一致，會出現此現象，主要是因為去年美國商務部針對中國企業，進行了一系列的制裁，就這個剛好名單當中有恆生中國高股息率的成分股，但是這些被制裁的股票00882並沒有買，但追蹤的指數裡面當中有這些成分股。

如果這些被制裁的股票又漲很兇，就會發生績效不一致的情況了；指數公司也於2022年9份月的時候，將這些股票給剔除掉了，大多數都是屬於能源類股。

而這個現象或多或少都跟烏俄戰爭有關係，所以如果沒有發生中國企業被美國制裁這件事，去年00882它的表現明顯會比現在更強，不過這是政治的問題，所以沒有辦法；不過這樣的問題用常理推斷也不會是一個常態。

00882配息是否符合高股息ETF標準

00882也上市滿2年了，上市的時間點是恆生指數的最高點；檢視重點就是從配息跟股價來分析。

就配息來看，00882高股息ETF過去兩年的時間裡面，一共配息了四次，大概每年就是配1～1.1元左右，換算現在個股價，殖利率落在8％至10％左右。

以上是2022年現金殖利率排名，所有ETF當中00882這檔排名第五，所以毫無疑問它的確無愧於作為一檔高股息ETF應該有的表現。

納入股息後的股價表現

當然，更多投資人在意的是「能不能夠順利填息」才是重點，而填不填息也攸關到股價的表現。

2022年00882一共下跌了8.14％（還原股息），客觀比較所有的國際指數，看到上圖8.14％的跌幅，在主要的國際指數表現裡面，也是相對前段班。

就2022年完整年度來看，無論就股息或股價上表現來說，其實00882這一檔ETF，作為高股息ETF，客觀來說是一個及格的商品，向恆生指數的跌幅同期已經超過15％，但這檔ETF跌幅只有恆生指數的一半，00882也有達到高股息應該有的抗跌表現。

00882誕生的背景

尤其這檔ETF誕生的時間點，本身就有點尷尬了，恆生指數這一兩年來，跌幅幾乎年年都到15％，00882還是交出了相對抗跌的表現。

不過投資不是「看照後鏡開車」，尤其經過一年的全球股市大幅下跌之後，很多商品跟標的都已經逐漸浮現買點了。00882在2023年甚至2024年會不會是一檔好的ETF存股標的呢？

影響00882最大的3個因素

1.疫情因素

中國最近才剛剛採取了開放的態度，所以短期肯定是會有衝擊的；不過上個月香港已經宣布取消口罩外所有的疫情管制禁令，包含社交距離...等。

尤其新冠已經困擾全球三年的時間了，這件事情最壞的時間點已經過去了，接下來應該不會再更壞了。

2.政策影響

過去影響香港恆生指數大幅下跌的主要因素就是政策問題，上圖就過去兩年政策對於資本市場的打擊，都有將特殊的時間點列出來，但這些問題到現在，大部分都已經得到解決了。

像過去一兩年，中國互聯網公司在官方的控制下，生活簡直就快要不能自理了，可是最近這些限制措施慢慢都不見了。

而去年吵得沸沸揚揚的中概股在美國可能下市的危機，在最近也開始得到了一些解決的曙光；去年第三季的超級大利空「爛尾樓風暴」，現在中國官方也極力得在挽救這一些情況，不要進一步的擴大跟蔓延。

當這些利空一個個都被淡化跟處理了之後，被錯殺的估值就有機會慢慢回升到，它正常應該的水位。

3.總經環境影響

如果全球都陷入了衰退的情況，不管中國和香港再怎麼寬鬆、救市場，大環境不好股票就不會漲，那是沒辦法的事。

而這個問題也不是只有香港股市會面對的，而是全球股市都會面臨到的問題。

所以接下來的情況是在一片錯殺之後，到底該選擇跌深的台股，還是低基期的港股來投資呢？

樂觀的理由1：一個有趣的統計

就是恆生指數歷年來很少出現連續3年都下跌的情況，但是一旦發生這種事情，往後一年往往就會有不錯的表現。

剛好過去3年恆生指數都出現下跌的情況，而2023年剛好是連三黑之後的年度。

00882這檔ETF買的所有都是香港掛牌的股票，所以這現象也就給持有00882的投資人，當成可以樂觀的參考點之一。

樂觀的理由2：成分股組成

00882的成分股產業大部分都是屬於防禦跟保守的類型，所以就算接下來整體經濟還是呈現緊縮，這樣的防禦型類股受影響的程度，絕對是比科技股還要來的更低。

當初會關注到這檔ETF，主要還是因為成分股都是非常保守類型，現在的持股有4成比重都是金融業，這些銀行的規模都是非常大，而且是當前對岸的經濟重要的命脈，過去兩年恆生指數不好，它們理當也會下跌，可是如果接下來反彈，也一定會跟著漲。

尤其這些防禦屬性的個股，配息也都確實比較高，整個00882的成分股，目前大部分的殖利率都落在6至10％之間，這也是00882為什麼一直能配這麼高股息的原因，因為成分股本身配息數字就這麼高了。

總結來說，00882過去這一兩年真的算是非常少見的波動，那怕它是只有上市2年的ETF，不過這樣的波動在恆生指數歷史上是非常少見的，投資人若是都已經陪00882走過低谷了，現在如果才剛開始要反彈，沒道理又對它沒信心了吧。

如何逢低買進

像這樣個高股息ETF，就是抓它5％跌幅買一次，像去年一整年的時間裡面，有非常多的機會可以做掌握，若是都有掌握到這些時間點，從10元到12點多元就是至少20％的起跳。

尤其最近又到了配息的時間點（1/17日每單位0.3元），不知不覺2年來，成本已經減少2元多了。

要是沒有用還原權值的角度來看，會覺得怎麼00882的股價差那麼多，其實有很大部分都是變成了股息，回到投資人的口袋裡面。

自己也非常樂觀看待這檔ETF，如果當盤勢轉好的時候，它是非常有可能一次填完前面所有的配息。

00882確實是一檔符合高股息ETF標準的商品，可以當成長期存股的標的，將來再來機會出現像去年那樣子的時間點，投資人能抓住機會正確把握，這樣的操作之下在現今的金融環境背景之下，真的不見得會輸給投資科技股。

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