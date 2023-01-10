0050除息要參加嗎？專家解析兩買進方法：「這樣」投資報酬率最高

【撰文・andyworld】

這幾天元大台灣50（0050）發布1/30日除息，目前預估現金股息為2.5元，配合農曆年連假封關，最後買進日是1/17日。

0050（元大台灣50）和006208（富邦臺灣五十）這兩檔算是孿生兄弟ETF，追蹤同一個指數，內容成份股一樣，僅是比重有些微不同，經理費不同，報酬上來說也都黏得很緊。對於台灣50ETF操作的方式，我採取定期定額投入，如果當日有大跌的話，再酌量補進一些零股！上個月國發會公佈臺灣景氣燈號轉為藍燈之後，我又將定期定額的金額稍微上調一些，希望能夠在相對低點的價位買到多股數。

上個月一個好久不見的朋友來找我，他剛入股市不久，我們聊到台灣50的股價時，他提到是不是抓股價低點再來定期定額買會賺更多呢？這邊我們用兩個角度來看是否該抓低點再來定期定額台灣50？

第一、何時為低點？

哪個價位算是低點呢？100元的0050算低點嗎？如果你是過去一兩年進場的股市新手，100元的0050可能算是低點，但是你知道2011年的0050股價是落在50～60元左右嗎？因此對我來說，100元的0050不算是低點，但100元的0050可能是近期內的相對低點。

我們不知道什麼時候是最近一波的「絕對低點」，我們只能說現在景氣不好，股價會落在「相對低點」，能夠在相對低點買進，勝算應該是不小。

第二、看時間還是看低點？

我們來假設一個情境，某檔股票從100元跌到50元，再跌到20元，再回到50元，最後回到100元的狀況；這個過程歷經5個月，投資人每次都拿100元來定期定額。

A君從第一個月的100元開始投入，他分別買到1股、2股、5股、2股、1股，總共是11股，平均價格落在約45.45元。

B君很神算，從最低點第三個月20元的時候開始買進，他買了三次之後回到100元，分別買入5股、2股、1股，總共是8股，平均價格落在約37.5元。

現在我們來結算：

A君總共有11股，總市值為1100元，成本為500元，中間價差為600元。

B君因為從第三個月最低點開始買，總共有8股，總市值為800元，成本為300元，中間價差為500元。

為什麼神算的B君輸了呢？

儘管B君神算，使得平均價格比較低，但是起步的晚，累積的股數比A君少，所以綜觀下來就是賺得少一些。

如果你自認為是神算的抄底王，那就盡可能把所有資金壓在底部，整個收益才會可觀。相反的，如果你只是一般投資人，不確定何時為最低點，那麼盡早開始定期定額，勝算可能會大一些。

三、為什麼以台灣50為例？

有些公司經過長時間的經營，可能會因為管理上的缺失或景氣的考驗，導致整個公司衰退，甚至積弱不振，但台灣50不會有這樣的問題。台灣50乃前五十大市值的公司集合體，若有公司市值衰退，就會自動替補更好的公司成為成份股，因此太弱留強的機制讓投資人省下許多選股的時間及降低選錯股的機率。不僅如此，台灣50與臺灣大盤指數有強烈相關，綜觀台股長期走勢線圖，是一條由左下往右上的斜線，可見投資台股的過程儘管有景氣波動或個別事件的干擾導致無情下跌，但台股長期仍然是有一定成長性，因此定期定額台灣50我想是件保守且省事的投資了！

截圖來源：臺灣股市股票資訊網-Stockinfohttps://stockinfo.tw/history_chart/

四、結論

大部分的投資人不是神人，既然股價難以預測準確，只要看到相對高、相對低，或者未來趨勢可能會怎麼樣，再運用定期定額的操作方式來排除人性不敢進場的恐懼，並且累積手上的股數，相信在時間的推移之下，是有可能會贏過抄到底部的神人。因此，定期定額隨時可以開始，甚至越早開始越有利，再輔以相對低點的時候加碼，可能會收到不錯的效果唷！

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：定期定額臺灣五十的時機