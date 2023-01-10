名下沒房也能當房東！小資族買進00908也能向全世界收租金

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，「房東」是許多人心中的理想職業，畢竟擁有保值的固定資產和穩定收益，可「轉職」的門檻相當高。不過在投資領域，小資族也有機會當房東，例如可以利用REITs，投資門檻低、持有真實資產，而「富邦入息REITs+」（00908）還能一次掌握全球不動產商機！

以下為影音內容：

這一代絕大多數的台灣年輕人，除非天生幸運擁有厲害的爸媽或祖先疪蔭，不然光是想要買下一間房自住，難度就不低了，轉換職業成為房東那真是難如登天。

但在投資領域可就不一樣了，畢竟這時代有豐富又多元的金融商品，小資族也有機會當房東，例如可以靠REITs（Real Estate Investment Trusts），中文翻譯「不動產投資信託」，也有人簡稱為地產信託。

簡單說REITs就像是基金，募集廣大民眾的錢來投資各種不動產，如房地產、購物中心、商辦、停車場、飯店、基地台、雲端設備資料中心...等，而收入來源有兩類，第一、就是是穩定的租金；其次則是來自不動產增值。

不用花大筆機率買下一間房，靠REITs成為股東就能是房東了，投資門檻低、持有真實資產、租金收益相對穩定是主要優點。

富邦入息REITs+（00908）

如果對REITs有興趣，有更簡單、更分散風險的方式，買持有一籃子REITs的ETF，富邦入息REITs+（00908），一次掌握全球不動產商機。

全名：富邦全球入息 不動產與基礎建設ETF基金 成立時間：2022年5月10日 上市時間：2022年5月20日 發行價格：15元 追蹤指數：全球入息不動產與基礎建設指數（Global High Dividend REITs and Infrastructure Price Return Index）

每年1月和7月進行成分股審核和調整，1年配息4次，是在1、4、7、10月。

指數以標普全球BMI指數中，全世界16個國家交易所掛牌股票為母體，經市值及流動性篩選，再以全球行業分類標準，挑出REITs及交通基礎設施相關，排除波動度較高的標的，考量預扣所得稅後殖利率，選最高的30檔作為成分股。

白話來說，就是一次買下全球16個國家的30大高殖利率不動產和基礎建設標的。

目前實際持有的標的裡面，前6大國家地區分別是美國、新加坡、英國、澳洲、加拿大和香港，確實是一次幾乎投資到全世界。

而產業配置則是以房地產為主，占比超過95％，如果要再細分則有零售業、綜合類、醫療保健類、商辦類...等。

00908三大特色

1.一次買下16大市場

REITs ETF本身就是一次持有一籃子的REITs來分散風險，而00908更能一次投資全世界16個國家地區。

這16大市場以MSCI的分配標準來看，大多集中在已開發市場，包含美國、加拿大、英國、愛爾蘭、荷蘭、德國、比利時、法國、西班牙、義大利、日本、香港、新加坡和澳大利亞；另外還有兩個新興市場是台灣還有馬來西亞。好處很明顯能分散單一國家，單一地產種類的風險。

2.指數殖利率表現佳

對REITs投資人來說，只要用小錢就能成為包租公、包租婆，間接持有這些真實資產，賺到租金收益。

雖然00908才上市半年左右，不過可以觀察全球入息不動產與基礎建設指數，畢竟在2016年9月底就出生了，根據標普道瓊指數公司回測，截至2021年12月31日這5年多的時間裡，指數殖利率約在6％附近，表現蠻不錯的。

但還是要提醒，這些數字是過去式了，而且也不代表ETF未來能完美複製指數。

3.不動產殖利率走升

視野放大一些，看看全世界最近17年多，不動產指數殖利率的走勢表現如何。

可以發現各國自2005年以來，除了2008年金融海嘯前後「特別異常」之外，殖利率算是蠻穩定的在3％到6％之間，近期隨著經濟成長、租金上揚等因素，REITs殖利率指數走勢呈現上揚的趨勢，主要來自零售、商辦、醫療保健3領域的助攻。

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