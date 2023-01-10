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0050一關鍵讓他認證穩賺不賠！全網噓爆：快貸款All In

聯合新聞網／ 綜合報導
股票投資報酬率高，但也要面臨一定風險。（聯合報系資料庫）
股票投資報酬率高，但也要面臨一定風險。（聯合報系資料庫）

許多人仰賴投資理財，無論是哪一類的投資項目，如買股、買房、基金等，都必須承擔一定的風險。有網友認為，「0050年化報酬7%，而且有前50大公司撐腰，一定穩賺不賠」，一番言論被其他人噓爆，直呼「說穩賺不賠的是詐騙的話術，不然你怎麼不貸款All In？」

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我一直以來都認為0050這個全球前50大的公司是穩賺不賠，但是我問長輩，他說只要是股票就是有風險，但是我覺得有前50大公司撐腰一定穩賺不賠」。

其他網友紛紛留言「確實有風險，如果你從萬八買抱到現在是賠錢的，但未來會不會讓你賺錢沒人能精準預測」、「想太多，並沒有穩賺不賠這種東西。只是長期來說約20年會得到接近100%的勝率，但賺多少就不一定」、「先問自己抱不抱得住，抱不住就是穩賠」、「沒穩賺不賠這回事，說穩賺不賠的是詐騙的話術」。

還有網友表示「動動你的小腦袋，穩賺不賠你還不貸款歐印？」、「那趕快貸款歐印」，不過也有人認同他的言論，留言「如果台灣經濟長期向上，此前提加上心態穩健、抱住不損出就OK喔」、「0050是買台灣前50大公司，只要你相信台股長期向上就可以買，風險大概就是台海戰爭、滅國、台灣沒落之類的大事件」。

台股 理財 Dcard 0050元大台灣50 ETF

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