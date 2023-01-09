保守存ETF選00878或00713！ 專家：積極者可選006208和「這兩檔」

資金少如何進行資產配置？

有一些剛出社會不久的版友表示，每個月能投入股市的金額僅3000-5000元，如何分配到股票與債券？！

對於年輕的版友，真的不需急於投資，版主建議應優先買一些醫療險，不用買太多，先求有再求好，未來薪水提升之後在逐步買齊醫療險。扣除保險與各項生活費用之後，如果還有閒錢，再來進行投資。版主一貫主張，保險先於投資！

扣除各項費用之後，如果只剩3000-5000元可以投資，確實不多，這種情形討論資產配置其實意義不大，也就不要分散投資了。畢竟年紀輕，風險承受能力高，就暫時不要考慮債券，可全數投入股票。

至於標的該如何選擇，版主列出兩組：

1. 保守型：00878、00713。 2. 積極型：0050、006208、00646。

如果您容易因為短線行情波動，而影響身心狀況，投資屬性較保守，00878、00713是不錯的選擇，兩檔擇一投入即可。

如果您不會害怕市場波動，屬於積極型投資人，希望取得整體市場平均報酬，與大盤高度連動的0050、006208是優質標的，可從中挑選一檔投入。如果想適度分散至美股，可以酌量搭配追蹤標普500指數的00646。

如果投資屬性是介於保守與積極之間的穩健型投資人，可以考慮0050與006208挑一檔，搭配00878與00713挑一檔。例如［0050+00713］，這個組合既有連動大盤，又可穩定收息，堪稱穩健的組合。

總結來說，資金少、年紀尚輕的投資人，適度的醫療險應是最優先考量。扣除保險與其他費用之後，若有餘錢，在考慮投資。投資金額若不多，硬是要拆分資金做資產配置其實意義不大，債券是可以先排除的選項。瞭解自己的投資屬性，不論是積極型、保守型、穩健型，挑選1-2檔投入即可。

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