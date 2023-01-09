就當錢不見！新鮮人定期買0050至少5年… 專家：我認為100％會成長
每次有朋友，尤其是學生或是社會新鮮人問我投資。我最簡潔的回答就是：「定期買0050，然後當作自己每個月錢一些錢不見了。傻個5年，5年後我們再打來看，再來討論。」
可能很多人認為我這種建議很無厘頭而且不負責，其實我是濃縮簡潔很多話了。
趁椪柑找媽媽玩，我可以說一下：
一、選5年是因為10年對許多人來說太長，3年不說漲跌波動較大，也不適合培養定性紀律和耐性。所以我認為5年剛剛好。
二、5年可以培養自己定期定額紀律，當5年後翻開簿子，有9成機率看到自己資產是是成長的。基本上我認為是100％成長的，因為我統計的是一筆投入，而你是定期定額投入，所以要看到負報酬很難，接著即便負報酬，其實你也累積到一筆存款資產。
三、無論你每個月1000還是5000，5年後基本上大多數朋友應該薪水都提高了，甚至有的學生也脫離打工正式進入社會了。看到5年後自己的存款會滿意並且覺得自己投資太少。（嗯，信心來了可以提高金額了吧）
四、這是台灣56年來加權指數（2003年後是報酬指數），每5年的累積報酬。這是滾動報酬，也就是不是限定年初第一天，而是56年內任何一天投入統計的結果。
五、再看5年讓你資產上漲一倍以上的機率是42％，不香嗎？
六、下跌來看，5年你會下跌30％機率其實只有4％左右。定期定額其實遇不到。5年主要讓你有信心和紀律，以便告訴你其實持有更久更好。
最後用查理·蒙格（股神巴菲特良師益友間夥伴）結語：「當發現高成功機率的機會，應該重壓。」
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