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1月這「12檔ETF」將除息…一圖看懂！ 00770殖利率破10％

聯合新聞網／ 方格子
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【撰文・麥子】

風水輪流轉今年元月高配息的黑馬是？

00770國泰北美科技ETF，這檔應該是很冷門的標的，雖然今年配到2.8元是最高的，但別看到配得高就衝進去買，這檔能不能順利完成填息，又是另外一回事

大家好我是麥子，前幾天收到今年元月ETF除息的消息，特地整理了一下資料，發現元月份除息的共有12檔ETF，不知道大家手中有沒有這幾檔股票？這當中有年配、半年配、季配等三種。

我所關心投資的00830國泰費城半導體ETF，讓天真的我碎了滿地的玻璃心，原本我以為再不濟也能配超過1元，哪知等了一年只迎來0.12元的股息，不過後來仔細想想，他去年配得那麼高到2.8元本就不是常態，那只是反應前幾年半導體產業旺季時的盈餘分配，後來半導體業就迎來寒冬，股價跌到讓人懷疑人生的地步，這個時候還能配得出股息，已經要偷笑了！

再說人家這檔ETF本就是高波動純以賺價差為主，有配息也只是個點綴罷了！放個幾年再賣掉可以賺得比股息多更多，是我的思維太過於侷限

不過風水輪流轉今年元月高配息的黑馬是，00770國泰北美科技ETF，這檔應該是很冷門的標的，雖然今年配到2.8元是最高的，但別看到配得高就衝進去買，這檔能不能順利完成填息，又是另外一回事

之前幾年他的記錄也都是沒有填息成功，所以賺了股息不見得能夠全身而退，填息記錄不良的股票還是不要買比較好

除上之外主打高股息的有二檔入列，分別是00702國泰標普低波高息ETF，和00701國泰股利精選30，前者也算是較為冷門的標的，而後者這檔是半年配，一直以來表現相當不錯，只是每一年發放的股利有些忽高忽低的，有點讓人捉摸不定，如果要選長期投資的配息ETF，我希望配息能夠穩定且緩慢成長，填息能夠在一年內完成，股價趨勢能夠有一點增長的空間。

另外值得注意的是，跟房地產有關的ETF配息表現上，與同樣是季配的00878國泰永續高股息ETF相比，很明顯得是差距不小

雖然我在去年一度很想買進這類的ETF，但想先觀察他整年度的配息狀況再說，但以目前的觀察結果來說，並不是理想的標的，因為買的是國外的標的，股息不高加上內扣費用也不低，實在沒有值得投資的誘因，很多時候想法很天真，大餅可以劃的很大，夢想可以很崇高！但現實可能會將一切打回原型，到最後你還是會逼不得已，選擇一些比較務實的ETF來作投資，哈～正所謂沒有比較就沒有傷害，我們直接讓數據來說話，一切就真相大白了

作者：麥子

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023年元月ETF除息榜

00770國泰北美科技 ETF 殖利率 0050元大台灣50 00881國泰台灣5G+ 00714群益道瓊美國地產 006203元大MSCI台灣

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