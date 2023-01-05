砸500萬買00878「季領7.7萬」？網全搖頭：想太美！賺不到錢

投資股票可選擇一次「All In」或是分批進場，不同的投資方式優缺點各異，有網友規劃拿500萬元投資00878，他試算，每季（三個月）可領到7.7萬元的獎金。不過多數網友都不贊同他的投資方式，直言「賺不到錢」，反而建議他分批進場，或是買房、美股定存等。

一名網友在PTT發文表示，「500萬拿來買00878，現在一張約16180元，大概可以買309張，假設一年配1元，309x1000=309000；309000/4 =77250，等於每季獎金有7.7萬元，如果可以忍受股價波動，分散在30檔的etf也不會倒閉，似乎也還不錯？」

其他網友多不認同此想法，紛紛留言「分批買吧」、「我看他的成分股，今年要配0.8都很拼」、「00713今年較強」、「我是你我會買 64張006208+19張0051」、「如果可以忍受波動，你應該買指數型而不是高股息」、「0050長期總報酬大贏878」、「真的那麼想要買個月有零用錢 可以湊個月月配啊」。

還有人留言「如果可以忍受波動還要買高股息族群的？」、「二代健保不用算？」、「扣稅完CP值還高嗎」、「沒遇過空頭？」、「買VT更好」、「買00878高機率賺不到錢」、「美金定存也有20萬」、「當然去炒房啊，抄股太慢了」。不過也有網友力挺「會有報酬率魔人出來靠北，你做你開心的比較重要」。