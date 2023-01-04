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2023存股00878就對了？ 柴鼠：「這檔ETF」連續兩年績效奪冠

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

2022年度台股國民ETF績效榜，復華00731奪年度總冠軍！

13:30終場三聲哨音一響，2022年比賽時間正式結束，台股ETF年度績效總冠軍出爐，由「00731復華富時高息低波」以含息總報酬-5.05%順利拿下

00731自從今年6月站上績效第一之後，就一路領先到最後一刻，低波動選股策略在大空頭年徹底發揮抗跌的效用，績效超過大盤13個百分點，今年也是00731連續第二年打敗含息大盤（加權股價報酬指數）。

年度亞軍一樣是來自高股息家族的00713元大台灣高息低波，含息總績效-7.15%，00713今年9月從年配改季配之後，連續二季開出1.45元，聲勢跟著扶搖直上，規模和受益人數也在短短半年內翻倍，可以說是今年轉型成功的最佳案例

而季軍銅牌戰打得異常激烈，千億巨獸00878和富邦00730的總績效，截至昨天還只有小數點以下二位的些微差距，今天盤中本來還是00878一路超前，直到一點半最後一盤搓出來豬羊變色，終場是由00730以0.31%的差距逆轉勝出，年度總績效-9.18%，同時00730也是本月唯一績效正值的月冠軍，一次往前推進四名直取銅牌。

與銅牌擦身而過的00878，絕對可以說是2022最狂ETF沒有之一，今年12次績效月考只有2次掉出前5名，一路穩坐前段班，今年同時也是00878成立2年半以來，第一次年度總報酬打敗大盤（去年輸大盤2.2%），已刷新成立以來最佳年度戰績，沒奪牌也是大豐收

今年剛滿15歲的老牌人氣王0056，最後是以-18.11%壓線低空越過大盤紅線，小贏0.57%，這也是0056繼2018之後，暌違了4年再度超越大盤。

不過同樣屬於千億級ETF，這個績效和競爭對手00878卻有8.6%的差距（2021年也落後00878約6.7%）。如果就指數設計來看，一個預估未來一個評比過去，所以00878看後照鏡開車的效果，初步看起來並不差喔。

2022可以說是高股息家族大獲全勝的一年，11檔扣掉期中新掛牌的4檔不算，一共有6檔高股息ETF打敗大盤，包含00731、00713、00730、00878、00701和0056，只有00900是家族唯一落單。

而全年總計打敗台股大盤的ETF也剛好是11檔，其中值得注意的是去年(2021)的績效冠軍00733，累積到2022已經連四拉四，全班沒有其他ETF能出其右。這四年剛好橫跨整個世紀疫情，同時歷經最猛烈的降息和升息海嘯，富邦00733噴射機在牛熊激鬥的時空環境中，能連續四年戰勝大盤，儼然是另類的績效冠軍。此外00896則是今年唯一一檔跨過紅線的電動車主題ETF。

標準大盤型的0050、006208和006204，可惜因為關鍵成分台積電(2330)今年遭到外資大提款，所以沒有任何一檔績效能跨越紅線，反而是鎖定台股市值第51-150名的0051，雖然平常的關注討論聲量不高，但人家竟也默默地連續三年跑贏大盤了，是名符其實的惦惦吃三碗公。

連續4年(2019-2022)績效打敗大盤：00733

連續3年(2020-2022)績效打敗大盤：0051

連續2年(2021-2022)績效打敗大盤：00731、00713、0055

今天（12月30日）的收盤價同時也是2023年績效的起跑點，今年掛牌的8檔9字輩新ETF，明年也都會正式加入年度競賽，期待2023的台積電可以撥雲見日，帶領雞腿家族重返榮耀！

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00731FH富時高息低波 00713元大台灣高息低波 ETF 0055元大MSCI金融

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