「00878+這檔債券ETF」最經典的不敗組合！ 股魚：現在進場不會買貴

投資達人股魚於《投資嗨什麼》中分享小資版「有錢人的低調投資組合」只用二檔ETF就能趁股災做好資產配置，縮小與有錢人的距離。

以下為影音內容：

股債各一檔ETF做配置 建議會是？

股票市場裡面，最經典不敗的投資組合就是「股債配置」。

如果單純以短期報酬的角度來看，其實股債配置是不會有太明顯的效果，尤其最近市場剛好呈現股債齊跌的狀況。

所以股債配置是用於長期投資的一個策略，要將其與長期思維結合在一起的時候，才能夠得到最好、最棒的效果。

以股為例：

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數，發行至今整個累積報酬達到22.05％，在同一時間與臺灣加權報酬指數大概是15.98％；這樣的產品也交出來的成績單不錯。

即便今年股市逆風，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數的回檔幅度也僅有-16.98％，而臺灣加權報酬指數的回檔高達-40.93％，差了兩倍之多。

而國泰永續高股息（00878）就是追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數，如果今年要選擇一檔股票的代表選擇，00878是可以納入考慮的。

債券部分：

債券有分成很多不同的等級，可從信評等級表中做挑選，等級最好的就是AAA（向美國政府發行的債券），最差的話是C；一般會建議投資人把債券的信評等級鎖定在AAA到BBB，這個區間的債券來做投資是比較好的，因為違約率相對是比較低的。

國泰投資級公司債（00725B）這檔產品是採用全球布局（美股市場佔了75.95％），聽起來就相對穩固，相對於只投入在單一市場裡面，有些投資人還是會怕怕的。

現在債券市場相對比較不利，但也可以看成是已經有大幅度的折價了，也沒有人能精準預測升息什麼時候會結束。

股巿空頭，適合投資00878+00725B嗎？

沒有人想要進場買貴，但是觀念要轉一下，換一個想法，只要確定現在不會買貴就好了。

以債券來說，研究機構晨星的資料顯示，以美國為例，10年期的公債殖利率已經升到4％，全年增長了2.5％，這個時間看跟過去比起來，債券的價格是一個相對便宜的時間點。

因為殖利率跟價格是反向關係，殖利率越高，價格越低，這是一個很簡單的判斷方法。

所以現在進場買債券，不能保證買在最便宜，但可以肯定的是跟過去這幾年比起來，現在進場的價位應該是相對便宜。

股票來看，以00878為例，發行的價格為15元，當價格漲上去的時候，很多投資人會說錯失了募資的良機，但現在市場因為美國聯準會升息而出現回檔，是市場下修，非產品本身的問題。

但也因為如此，產品價格逐漸地往發行價去靠攏，現在進場買進，不就能追回當初措施的良機嗎？

結論

機會跟危機，只有一字之差，是一體兩面的事情。

在關鍵的時間點，想法會決定自己未來財富的水位，不要因為市場回檔就害怕，這時候才是好好檢視的時刻。

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