他買20張0056卻遭家人罵「風險很高」！ 網：這ETF很爛但…

投資須面臨一定風險，報酬率越高的投資，所面臨的風險也越大，一名網友近日買入20張元大寶來台灣高股息證券投資信託基金（0056），卻被家人質疑「風險很高、0056可能會倒」。對此，其他網友直言「不會倒，而且ETF就算下市也會按照當下淨值把錢還給你」，但不少人都認為「0056這個ETF很爛」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「如果想穩定配現金股利，0056算是穩定的選項嗎？ 買了20張之後跟家人說，家人好像很怕0056倒掉，說風險很高，他們沒在買股票的」。

其他網友則留言「穩定是指波動性還是指配息，如果是配息應該是穩穩的。要說倒那台灣也差不多不能待了」、「ETF就算下市也會按照當下淨值把錢還給你」、「沒法說0056到底好還是不好，反正眾說紛紜。總之規模是不會騙人的，往好處想有這麼多人支持那一定有好的道理」。

不過不少人都不推薦0056，紛紛留言「0056新增加的成份股，有些跟本沒賺到什麼錢，也納入他裡面，感覺是要被割韭菜了，所以明年配息不會比較好」、「0056這個ETF很爛，但絕對不會倒，穩坐排行前10」、「不會倒，但買0050更好，56會輸50」、「寧願丟個股或S&P500，不要高股息」。