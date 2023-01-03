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00878用平準金⋯會誇大收益讓股利縮水？網解釋：規模大增

聯合新聞網／ 綜合報導
網友擔心發放平準金有誇大收益之嫌。示意圖。聯合報系資料照片
網友擔心發放平準金有誇大收益之嫌。示意圖。聯合報系資料照片

國泰永續高股息（00878）為熱門股票選擇，不少投資人偏好投資標的，不過有網友質疑，00878太多人買，因此投信發明「平準金」，然而若後來股利縮水，恐怕有「誇大收益」之嫌，但其他人直言「只有一級市場才有影響，散戶根本不會被扣到平準金」。

收益平準金意指，可以讓新投資者與舊投資者都可以拿到相同的股息，並且還不會使得股息縮水的一種股息發放制度，等同於自己領自己的錢，而既然領取的是自己的錢，也就是不用繳稅

PTT網友指出，「00878因為太紅，買的人增加太快，投信發明了平準金，也就是先拿投資者的錢，發給投資者自己，但這個前提是投信後來買了股票，能如期拿到同樣金額的現金股利，如果後來股利縮水，豈不是誇大收益之嫌？」

其他網友紛紛留言「是不是覺得是龐氏？」、「很奇怪的方式…資本公積？」、「平準金是跟投信申購一籃子股票擴大etf市值才會收，你一般人會直接跟投信買500張00878嗎？」、「只有一級市場才有影響，散戶根本不會被扣到平準金」。

還有網友留言「其實有人有解釋過假設申購人數變少，配息股票股利占比會上升，平準金占比就會下降」、「平準金比例高表示規模變大，而且也不是扣在你身上」、「平準金比例多代表規模大增」、「什麼叫報酬不合預期？ 指數不就長這樣嗎？」

收益平準金 PTT 00878國泰永續高股息 ETF

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