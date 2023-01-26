一定要知道的ETF「自動扣血」機制　內扣費用是什麼？

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣這些年投資ETF成為潮流，最適合懶人和小資族，不過它可是內建了「自動扣血」（內扣費用）機制，沒弄清楚恐怕獲利全都默默被吃光。

以下為影音內容：

在進行ETF投資的時候，絕對不能小看「內扣費用」；ETF和個股相比是「持有一籃子」的股票，可以降低風險，證交稅也只有三分之一，當然額外要付出的代價就是要扣一些管理費。

內扣費用

台灣投信發行的ETF，在網站上的簡介資料基本上只會寫「經理費」跟「保管費」；要注意ETF一整年的開銷可不是只有這2種，要加上其他費用才算是總開銷。

內扣總開銷： 手續費+交易稅+經理費+保管費+保證費+其他費用

手續費和交易稅：是交易的直接成本，就是這檔基金自己在進行買賣，調整標的和權重出現的費用。

而經理費、保管費、保證費、其他費用：則是會計帳列費用，就是投信公司的利潤和這檔基金營運的各種花費。

既然叫內扣費用，意思就是投資人不用額外花錢，自動從基金的淨值裡扣除，想知道一檔ETF一整年下來，到底會被吃掉多少的內扣費用，那就上「投信投顧公會」網站上查詢。

上面清楚記載台灣發行的基金，會「損血」多少，數據會最赤裸真實，不要被投信給騙了。

買ETF就是希望用低成本，長期投資的方式來獲得市場合理的報酬，如果一檔ETF內扣超過1％，那就很接近主動型基金的收費了。

每年固定獲利被吃掉1％甚至1.5％，長期下來會大幅降低收益，所以下手投資前務必要查清楚ETF的內扣費用，絕對是影響投資人未來績效表現的重要指標。

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