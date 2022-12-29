00919、0056、00900、差別？ 他最推這檔：成本低、漲幅高

股票選擇依據個人需求差異而有不同，有網友分析台股ETF，包括近期換股的0056、00900以及00919，他指出，0056漲幅輸給大盤也不抗跌；00900配息高，換股的轉換費也更高；00919相對便宜，成本低、漲幅高，明年配息值得看好。

一名網友在論壇Dcard發文分析近期換股的0056、00900以及00919，他指出，「0056增加了25檔股票進去，選股邏輯就是從台灣50與中小型100指數中，預測未來一年現金殖利率最高的50檔標的，但這樣的選股邏輯還是有人為預測的風險在，在漲跌幅上，漲幅長期輸給大盤，下殺時跌幅卻沒有比較小」。

該網友表示，「00900刪了20檔股票也新增了20檔股票，股邏輯的部分篩選市值、成交金額、營收後，根據已宣告股利、最近4季股利、盈餘等因子挑選排名前30檔標的，今年的配息都偏高，0056的達到殖利率8.13%，00900的殖利率今年也高達快10%，不過這樣的大換股的轉換費用應該都比其他ETF高」。

該網友表示，「00919選股邏輯則是已宣告股息的高息股，進行指數成分股調整，再來是篩選當年度前三季EPS成長率高的30檔股票，最近換股八進八出，剛好在市場低檔上市，入手成本很低，近期是全部高股息ETF漲幅最高的，雖然還沒配息，報酬已經表現蠻漂亮的了」。

該網友認為，「如果是去年買進00900，其實持有成本就蠻高的，股價大概已經打三折了，0056的跌幅也快差不多了，這三檔來說，雖然00919還沒配息，不過剛好上市的時間在市場上相對便宜、成本低、漲幅高，其實明年的配息我個人還算看好的」。

對於他的言論，有些網友不以為然留言「笑死那你就慢慢買，看看十年後誰強」、「韭靈靈就是市場現在主流是什麼就跟什麼，不然怎麼叫韭靈靈」、「請容我稱您為唬爛大師」、「00919也是以宣告股利下去選的話，殖利率未來應該不會比900差」，另外也有人留言「0056增加檔數我根本不看好...未來只會稀釋股息而已」、「未來大盤漲的時候，注定還是在大盤底下，無法順利賺價差」。