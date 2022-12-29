快訊

評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

00878、0056高股息ETF1狀況恐越存越慘！ 他盤點6買進原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友計劃投資高股息ETF，包括00878、0056、00713等標的。（本報系資料庫）
網友計劃投資高股息ETF，包括00878、0056、00713等標的。（本報系資料庫）

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，較適合想要穩定現金流偏保守型投資人，且期待投資後可以快速得到實質現金回饋者。一名網友計劃投資高股息ETF，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等標的，其他人則鼓勵他，只要心態正確就是好的投資，不過景氣若持續低迷，恐怕「越存越慘」。

一名網友在PTT發文表示，「如果只投資高股息ETF（00878、0056、00713等），總之就是只投資高股息ETF，定期定額、逢低閒錢加碼、領到股息再投入 一來是波動相對小，也比較抱得住，二來股息高，實際領到也比較安心，可以再投入，第三，好像也比較適合自己保守的個性，第四，不用選股焦慮，第五，每年的被動收入，股息會持續增加，第六，有被動收入，也比較不怕被裁員，如果持續這個策略可行嗎？」

其他網友則留言「符合自己投資習慣，能重複操作就可以，開心就好」、「你認同什麼選股策略就買進」、「你的心態正確，所以可以」、「重點是股息要再投入」、「完全可以，自己投資策略抓好就好」、「硬要從3個選1就挑00713」、「前三五年最磨人，不過全球化退潮，加上資金成本上升，再來要動盪好陣子，剛好沒啥大行情讓您心癢癢」。

不過也有網友不喜歡高股息ETF，留言「看看高股息ETF一堆航運...呃...算波動小、保守嗎？」、「如果像日本失落十幾年，會越存越慘」、「36跌到23叫波動小？就算3.9股息加回去也不算小」、「從來都不是左手換右手，因為還要扣所得稅跟二代健保，再買還要手續費」、「光股息要扣稅就是爛」、「你講的這六點其實都是迷思，高股息不一定波動較小，認為股息才是現金流也是盲點」。

ETF PTT 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

為00916打破只存零股的規則 華倫：適合想提早財富自由的人

要買房還股票…優缺點超詳細解析！ 專家：小孩才選擇我兩個都要

特斯拉跌不停！ 台股這14檔股票小心了…台達電（2308）在榜內

00878高股息ETF有「3大缺點」不要買？ 但這1類人適合買

相關新聞

00878、0056高股息ETF1狀況恐越存越慘！ 他盤點6買進原因

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，較適合想要穩定現金流偏保守型投資人，且期待投資後可以快速得到實質現金回饋者。一名網友計劃投資高股息ETF，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等標的，其他人則鼓勵他，只要心態正確就是好的投資，不過景氣若持續低迷，恐怕「越存越慘」。

為00916打破只存零股的規則 華倫：適合想提早財富自由的人

流浪教師華倫老師年輕有體力時，靠著多兼課，每月「存零股」，累積資金高達六仟多萬，年領股息250萬；為何不買美股、不買整張的華倫老師卻為一檔海外型配息ETF國泰全球品牌50（00916），打破規則？聽聽他在《投資嗨什麼》對這檔00916 ETF的分享。

早知道18歲每月6千買0050！ 12年後她悔嘆：少賺了122萬

投資理財須謹慎執行，且須面臨一定風險，不過若選擇穩健的投資方式，獲利雖慢但也會較為穩定。有網友抱怨，小時候看著媽媽玩期貨失利欠債，導致自己對於投資相當害怕，如今30歲才理解投資的重要性，她試算，若從18歲開始每月投入6000元購買元大台灣50（0050）或QQQ，如今已可分別賺進122萬、145萬元。

00878、0050、0056存股怎選？過來人推「這2檔」：各半買

投資理財要趁早！一名大學生半年生活費高達22萬元，龐大的支出讓她決定開始省錢存股，她規劃每月投入3000到5000元存股，但無法決定選擇元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）哪一支標的。對此，不少人推薦0050、00878，有網友建議「各半買，0050在股市高點時會賺比較多， 但下跌時00878會比較抗跌」。

00878高股息ETF有「3大缺點」不要買？ 但這1類人適合買

股票分為多種類型，依據投資目的適合的選擇標的也不盡相同。一名網友詢問「為什麼現在好多人都說不要高股息？」對此，有投資人解釋，高股息長線投資報酬率較低，分散風險效果也較差，等於不抗跌、損失多、還要付更多管理費。不過若是即將退休的中年人，就較適合投資穩定高股息，可保持現金流。

通膨放緩 2023年布局美債ETF、投資級公司債ETF掌握收益契機

上周五（23日）公布美國11月PCE物價指數年增5.5%，符合市場預期，同時12月密西根大學調查也顯示，消費者對未來1年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。