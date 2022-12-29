00878、0056高股息ETF1狀況恐越存越慘！ 他盤點6買進原因

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，較適合想要穩定現金流偏保守型投資人，且期待投資後可以快速得到實質現金回饋者。一名網友計劃投資高股息ETF，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等標的，其他人則鼓勵他，只要心態正確就是好的投資，不過景氣若持續低迷，恐怕「越存越慘」。

一名網友在PTT發文表示，「如果只投資高股息ETF（00878、0056、00713等），總之就是只投資高股息ETF，定期定額、逢低閒錢加碼、領到股息再投入 一來是波動相對小，也比較抱得住，二來股息高，實際領到也比較安心，可以再投入，第三，好像也比較適合自己保守的個性，第四，不用選股焦慮，第五，每年的被動收入，股息會持續增加，第六，有被動收入，也比較不怕被裁員，如果持續這個策略可行嗎？」

其他網友則留言「符合自己投資習慣，能重複操作就可以，開心就好」、「你認同什麼選股策略就買進」、「你的心態正確，所以可以」、「重點是股息要再投入」、「完全可以，自己投資策略抓好就好」、「硬要從3個選1就挑00713」、「前三五年最磨人，不過全球化退潮，加上資金成本上升，再來要動盪好陣子，剛好沒啥大行情讓您心癢癢」。

不過也有網友不喜歡高股息ETF，留言「看看高股息ETF一堆航運...呃...算波動小、保守嗎？」、「如果像日本失落十幾年，會越存越慘」、「36跌到23叫波動小？就算3.9股息加回去也不算小」、「從來都不是左手換右手，因為還要扣所得稅跟二代健保，再買還要手續費」、「光股息要扣稅就是爛」、「你講的這六點其實都是迷思，高股息不一定波動較小，認為股息才是現金流也是盲點」。