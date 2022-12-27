2022年「ETF殖利率排行」出爐 00878不在榜內、00900排名第二！

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年要結束了，對愛領股利的台灣投資人來說，哪一檔ETF配息最大方，又是哪一檔在殖利率稱王呢？萬眾矚目的國泰永續高股息（00878）沒上榜，而績效慘澹的富邦特選高股息30（00900）高居第二，第一名更是讓人出乎意料！

以下為影音內容：

台灣人超愛領股利的特性，仿佛刻在DNA裡面，上市上櫃公司自然是投其所好，放眼全世界股票市場，台股的高殖利率是名列前茅。

如今雖然ETF滿街跑，不過「高股息」這一類毫無疑問受到最多投資人青睞，根本是大高股息時代。

以台股千億級的三大天王：元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就有兩檔主打高股息，國內股票型37檔ETF裡面，高股息佔了11檔差不多是30％，受益人數更是達驚人的51.6％（截至2022年12月16日），可以說是散戶的最愛。

當然，發錢可不是高股息ETF的專利，這時代連科技類ETF都跟上季配息風潮，加上今年股市遇上大逆風，讓一些「受災戶」殖利率變得相當漂亮。

正好2022年配息都公告了，以下製作的懶人包，解析誰的現金股利發最好，又是誰的殖利率最高：

現金股利王

台股ETF數量將近240檔，有配息的更是超過一半，現金股利誰撒最多：

結果揭曉，發錢第一名持有一籃子科技股的富邦科技（0052）拿下，有趣的是該檔過去通常都配1、2元多，今年不知道哪來的靈感一次衝破10元，空降冠軍也博得滿滿的新聞版面。

另外，第二、第五名的0050和國泰費城半導體（00830）配息數字也破了過往紀錄，第三、第四名的元大台灣高息低波（00713）和FH富時高息低波（00731）則是2022年國內股票型ETF股災年的績效雙雄。

現金股利多寡和股價高低有著不小關係，以個股來說，通常一間公司EPS越高，股價也會比較高，而EPS高分配下來的股利數字，看起來往往「特別大」。

現金殖利率王

殖利率的算法就是：「現金股利÷股價」

但每位投資人買進的股價不同，一般會用「除息前一天的股價」當基準，不過這時代ETF半年配、季配息數量相當多，所以會採用《Goodinfo!台灣股市資訊網》上的「年均股價」來計算。

2022年遇上股災，ETF也難逃滅頂巨浪，前五名排名就屬富邦特選高股息30（00900）人氣最高，是高股息ETF的異類，報酬率最慘的那一位，但厲害的的是成立滿180天才配息，配2次就擠出1.35元，成功站上第二名。

而第一名00830追蹤美國知名的費城半導體指數，2019年上市以來報酬率表現很不錯，而且不怎麼在意配息，去年第一次配殖利率僅1.10％，今年竟高達11.02％，但應該不會是常態，畢竟這也不會是這檔ETF投資人想看到的。

其實想要提高殖利率％數，一種就是發的現金股利增多，另外就是股價往下跌得多，或者同時這兩件事情都做到，那就能夠擁有漂亮的殖利率數字了。

高股息ETF殖利率比較

00900不意外順利登頂冠軍；第二名的中信中國高股息（00882）去年上市就有不小名氣，標榜投資地產、金融、工業等高市值公司；而元大高股息（0056）同樣是股災中不抗跌代表，加上配歷史第二高的2.1元，所以也成功在榜上有名；第五名的00713就比較難得，在國內股票型ETF績效榜排第二展現低波動特色，配2.9元也不錯。

至於00878績效、配息算得上穩定， 殖利率6.74％離上榜差一些些。

結論

在跌幅大的年度，股價一個滑鐵盧加上成分股因為去年大賺錢今年分配大方，就有可能推高殖利率。

股利只是總報酬率的一部分，股價長期的成長更為重要，不然只會是左手換右手。

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