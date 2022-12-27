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00878、0050、0056存股怎選？過來人推「這2檔」：各半買

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生規劃每月投入3000到5000元存股。 示意圖／ingimage
大學生規劃每月投入3000到5000元存股。 示意圖／ingimage

投資理財要趁早！一名大學生半年生活費高達22萬元，龐大的支出讓她決定開始省錢存股，她規劃每月投入3000到5000元存股，但無法決定選擇元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）哪一支標的。對此，不少人推薦0050、00878，有網友建議「各半買，0050在股市高點時會賺比較多， 但下跌時00878會比較抗跌」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「從6月到12月大概半年生活費就花了22萬了，都是吃飯跟買衣服保養品化妝品還有娛樂費用，決定不能再繼續亂花錢了，想強迫自己存錢，每月零用錢加上家教收入約2到2.8萬元，打算每月投入3000到5000元存股」。

該網友詢問，「最近在版上很多人說00878不好，很多人推薦0050，但0050一張好貴，請問如果大學生存股推薦哪一支呢？0050、0056、00878，還是有其他支更適合存股呢？」

其他網友則留言「你可以每個月零股存啊」、「我個人每個月定期定額006208、00878，現在有50張」、「可以買零股呀，我也是一直存0050」、「還年輕，不缺現金流，可以買除權息都有的，比如我買台中銀，目前庫存42張 今年配現金10000，配2張股票給我」。

還有網友建議「00878和0050都不錯，我建議各半買，0050在股市高點時會賺比較多，但下跌時00878會比較抗跌」、「0050有比較便宜的版本006208，一張大概6萬初頭；是說價錢不是重點，價差才是，10萬一張跟1萬10張，都漲10%結果是一樣的，真的要更好的就往美股跑吧」。

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