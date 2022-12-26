0056「借券」怎麼設定利率？ 隨時都可把股票拿回…五疑問一次解

之前有不少粉絲朋友詢問借券一事，小車雖有開戶並委託借券，卻從未成功借出過，所以也無法與大家分享相關經驗。直到前幾日我的0056終於成功借出了，今日就來分享我的借券初體驗。

借券需要開戶

只要本國人年滿20歲且開立證券戶3個月以上，就擁有借券資格。不過我們除了持有股票的「證券戶」之外，還需要另外再開「雙向借券」的帳戶，現在大部分的證券公司都可以使用線上開戶，非常方便。每家公司申請的方式不一，建議可詢問所屬證券的營業員。（ 並非每間證券行都有借券服務，如果之後想用借券功能，開戶前要先確認）

以華南永昌證券為例，搜尋並下載「好神e櫃台」app，點「雙向借券」項目，就有引導顧客線上開戶的功能，跟著app 步驟就可以申辦，約2、3個工作天即可完成開戶。

設定委託出借

完成開戶申請後，要將自己欲出借的股票設定「委託出借」，設定內容包括：

1、張數

選擇自己願意借出的張數

2、出借利率（％）

填入自己心中可接受的年利率，最高不超過20%。利率越低越容易借出，不過太低可能借個大半年扣掉券商手續費也拿不了多少錢，但設定太高又不容易借出。

建議可以前往以下網址查詢該檔股票出借成交的利率，如此在設定上才不會偏離行情太多。證交所借券資訊。

3、提前還券約定

包含股東會、除權除息、現金增資這三項，如果遇到以上情況需要借券人提前還券則選「是」，不需要則選「否」，通常為了讓自己的股票更容易借出，三項都會選擇「否」。

4、提前還券通知選項

意思是若出借人有提前還券需求時，須於幾天前通知借券人開始還券？選項有「三日、五日、十日」這三種，選擇「三日」召回股票的速度會比較快。

完成以上設定後送出，就可以靜待佳音囉！

實際借出舉例：0056

小車雙向借券開戶約半年，可能是因為借出利率設定偏高，加上降到0.1或0.2%又覺得借出獲利太少，不如不借，所以ㄧ直無法成功借出股票。

12/16白天我接到華南永昌證券營業員的電話，說有人提出1%的年利率要借0056，詢問是否有意願出借？（其實也忘了當初自己設定幾%）我當然二話不說立刻答應。

之後回去看證券app庫存，果然出借的股票張數消失，只剩零股，而均價也變成「零股買進的均價」，而非所有庫存的持股均價。因此奉勸打算之後出借股票的朋友，最好每過一陣子就記錄一下自己各檔的「持有均價」，以防股票突然出借後app均價便無法參考。

這也是我一直沒有很積極想調降利率出借的原因，因為app直接計算持股均價很方便，一旦借出後該檔呈現的均價就不是自己真正的持有均價，且往後買進該檔股票都必須透過手動計算均價，不太方便。因此除非利率可接受，否則實在不想為了一、兩百元的獲利而弄亂自己的app均價。

借券收入計算

公式是「借券收入=借出股數×每日收盤價×成交費率×借出日數÷365」

假設借出37張0056，收盤價約25元，年利率1%，時間半年

37000 ×25 ×1% ×182 ÷365=4612元

券商手續費：每家券商規定比例不一，華南證券是借券收入的20%，也就是

4612 ×20%=922元

最終出借人收入4612—922=3690元

（若超過2萬元還要再扣10%所得稅，但不用扣健保補充保費）

其他借券常見疑問整理

1、股票隨時可call回，不過需要1～3個工作天。

2、出借期間無法領股東贈品。

3、出借可以領股利。

4、如遇公司增資，新股認購權益不受影響。

5、出借股數不會出現在證券戶裡，不過雙向借券帳戶會顯示。

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