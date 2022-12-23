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存股「四個原則」提高成就感：先衝高張數 再分散標的

聯合新聞網／ 茉園存股隨筆
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

存股要提高成就感，請把握四個原則！

存股是一條漫長的路，要有無比的毅力，若半途而廢會真的很可惜，想提高成功率，以下四點可以參考。

1、先集中再分散

不用多說，就是一開始專心存兩個標的就好，這樣資金能比較集中，可以在單一標的累積比較多的股數，但為什麼不是一個標的就好，那是因為兩個標的可以互補，此漲彼跌，或此跌彼漲，可視情況選擇買最近跌價較多的那個標的，如果只有一個的話，那是不是在上漲太多時會買不下手，而使存股淪為「看股」呢？所以建議存兩個標的，且性質盡量不同，增加我們隨時都能買到較低價格的機會，等到存到一定的數量後，再增加標的數。

2、股價要低

如果股價過高，能買的張數（或股數）必定較少，雖然市值不會有所不同，但視覺上的震撼力就很不同，試想，用200萬元來買200元的股票，只能10張，但若買20元的股票，就能買100張，哪一種讓你感覺較有成就感？當然是100張啊！這可以給人一個信心，每月買一張，跟每十個月才能買到一張，哪個更有感呢？

3、股價要穩

如果股價上沖下洗太劇烈，相信心情受影響，也會不穩定，上漲會擔心之後買不到便宜價，下跌會擔心帳面損失嚴重，或明明想撿便宜卻正好沒錢可撿，心中感到扼腕。這樣要怎麼好好的安心存股呢？

4、股息要夠多

我們都知道，要讓人做一件事能持續下去的動力，就是要從那件事中得到正面的回饋，要看得到真實的報酬，那才會有繼續做下去的動力，存股票，如果拿不到讓我們足夠有感的股息，那麼相信我們久了也會懷疑「為何而存？」雖然有人說，股價上漲就夠了啊？但是，跟真實拿到現金股息的感覺還是有差，一個是未實現的報酬，有可能再吐回去，另一個是已實現的回饋，哪一種更讓人安心呢？

以上方式，雖不見得最有效率，但相信，至少可以讓我們在心情層面上，比較能安定，心夠定，存股就容易些！祝大家都能存股成功！

◎本文內容已獲 茉園存股隨筆 授權，原文出處於此

存股 配息

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