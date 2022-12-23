0056換血之後…真的汰弱留強嗎？ 專家：建議觀察到2023年第二季

元大高股息（0056）成分股換血「汰弱留強」之後，0056真的會局勢大好嗎？

理財作家羅際夫於節目《姐夫的理財心事》中分享，空手者若是要投資0056可以先觀察，等到2023年的第二季再決定是否要進場。

以下為影音內容：

0056這檔國民ETF調整了它的持股，且幅度還蠻大的，所以許多投資人在討論經過了大幅度的調整之後，0056已經跟過去不太一樣了，到底還能不能夠投資呢？

這次的調整，先刪掉了5檔原來的成分股，包括了中鋼、中鴻、台泥、超豐以及陽明。

而最大的改變就是增加了26檔的成分股，這26檔加總的權重高達了47.3％，更從原先只有30檔的成分股擴充到了50檔，另外保留的24檔成分股權重則是42.3％，平均保留下來的每檔成分股從3.5下降到了2.2％。

0056新增成分股的利處

有助於分散風險。由9個產業增加為15個，新增產業：金融保險、其他電子、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨。

電腦及周邊設備權重降為14.6％，納入金融保險權重7.2％；減少單一個股對股價及配息波動的影響。

增加更多個股，可以涵蓋更多高股息股票。

也因為增加了檔數，最大成分股的權重比重也降低（從6.4%調降到3.2％），就可以減少單一的個股對ETF的影響。

0056過往配息紀錄

過去15年平均殖利率為5.08％ 平均填息天數為73天(最多159天，最少12天) 已連續12年配發股利，合計17.35元

30檔擴增變50檔 0056新挑戰出現？

今年因庫存過高，調整庫存需要一段時間，恐影響獲利與配息。

明年全球經濟有衰退隱憂，恐造成股價下跌；即便今年配息不錯（歷年第二高），但股價自高點下跌也跌了快三成。

未來成份股實際現金股利殖利率是否能如預期，例如：金融股明年配息有變數；潤泰全走過淨值之亂，明年配息能否一如往昔，也還需要持續觀察。

0056投資小建議：稍安勿躁

不只是台灣，全球都還有很多變數在，所以建議空手者若要買0056：「2023第一季先觀望，第二季再決定要進場還是繼續等。」

決定的關鍵

若是「定期定額」投資者，本來就是長期規劃投資，那就不停扣繼續投資，理由很簡單過去這些年來0056幾乎都能夠填息，表示大多數的利息都可以賺進口袋。

想要賺「價差」的人，建議K值跌破20的話，可以伺機搶反彈，股價有回來就能賺一波就走。

只是想要「賺配息」的投資人，0056配息到了每年第三季或第四季就差不多知道可以配多少，等到那時候除息前再進場找買點都還來得及。

總之明年整個市場變數還是蠻大的，0056基本上還是一個好標的，很適合長期投資，只是進場點會因局勢和投資策略因應下而有所不同。

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