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他打死不買00878、0056… 六原因曝光：爽領股息卻有極大副作用

聯合新聞網／ 方格子
報系資料照
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【撰文・清流君】

高股息存股

根據報導，近期台灣高股息ETF的受益人數正式突破200萬大關，你走在路上隨便問一個人，很可能都有買高股息，如果有，請務必要把我這篇文章給他看，謝謝～但是先說，如果被打不干我的事XＤ。

「存股」一詞是台灣散戶、財經老師和投資網紅獨自發明，口耳相傳且非常具有特色的專有名詞，同時也是台灣投資人最熱門的投資股票方式。

所以投資人在挑存股的基本篩選條件，其中之一是會想要有穩定的「高股息」

會選擇存股的投資人，通常會希望用以取代銀行定存來產生穩定現金流，因此「殖利率」是存股族在進行存股時最重要的篩選指標之一。

我相信會點進這篇文章的讀者，代表你內心對高股息肯定帶有一定程度的質疑，所以在這邊我真的很希望各位能夠把整篇文章看到最後，深入理解、導正投資觀念

存高股息的股票，長期能穩穩安心收到配息、落袋為安，如果股價上漲，感覺就是多賺的，如果沒有，還是可以拿到股利，而且很多高股息的股票都是很穩健的公司、潛在風險很低。

投資人為什麼會這麼喜歡配息？

其中一個理由就是：股息的發放感覺可以對股市劇烈的價格波動提供安全的避風港

所以高股息投資，最能打動的人往往是那些很怕風險，同時又很想要有穩定現金流的投資人，這些人通常是年長即將邁入退休或是已經退休的投資人，看看什麼主、什麼叔、什麼俠的粉絲信徒就知道了。

的確高股息能帶來心靈上的自慰，很爽我知道，但凡事一體兩面，爽完是會有很大的副作用的。

有六大根本性的原因，導致高股息注定是種有缺陷的垃圾投資方式

一、沒有較高的預期報酬

我們都知道要買會賺錢公司的股票，一間公司如果賺錢，它可以從盈餘裡面配息給股東。

如果虧錢了也可以配息嗎？

當然，從「公積」裡面配出就可以做到。

公司可以從「資本公積」和「法定盈餘公積」拿一部分現金配給股東。

簡單說，資本公積指的是股東的錢，法定盈餘公積指的是過去公司賺的錢提列到帳上。

如果拿來配息，就代表「把股東的錢、再拿來還給股東」，也就是用「吃老本」的方式把錢拿出來發給股東當配息。

像是今年受到股債雙殺的影響，各大金控賺的錢如果不夠發股息，就很有可能會用吃老本的方式從公積裡面拿出來配給股東，所以說公司無論是賺錢還是虧錢，都有辦法配息，就看它要不要而已。

我們可以想想看，買入股票就代表我們就成為公司的股東，那些可能要配成股息的盈餘或公積，不管是留在公司還是變成現金發給我們，其實都還是我們的資產，不管公司的配息來源是什麼，我們都擁有這些股東權益，管它配多少、配不配都不會有任何影響。

諾貝爾經濟學獎得主著名的「MM理論」也表明：股利是中性的，無法影響投資報酬。

道理其實很簡單。

因為一家公司的價值來自他做出的各項投資，像是擴建廠房、購買新的生產設備或是研發新產品等等...，以及公司投資創造出來的報酬率。

如果一間支付高股息的公司 可以用發行股票的方式，得到不發股利省下來的資金去做相同的投資，那麼配不配息都不會對公司的價值或股票的報酬造成任何影響。

事實也是如此。

根據先鋒集團的研究，作者調查了1997-2016年全世界的股票，把他們依照股息殖利率的高低分成四組（如上圖），高殖利率股票的投資總報酬，和低殖利率的幾乎一模一樣，殖利率的高低和股票報酬並沒有顯著的關係

這代表投資人不應該在意配息和資本利得之間的差異，因為這兩者都是總報酬的共同組成，但是如果配息那邊要繳的稅高於資本利得那邊的成本時，那麼就是另外一回事了

二、要付出更多的稅和投資成本

在台灣投資股票「資本利得」是不需要繳稅的，也就是你買賣股票，除了很低的交易手續費和證交稅以外，是沒有其他成本的，但是在台灣「配息」他奶奶的是需要繳稅的，你要嘛跟綜合所得稅一起繳不然就是分離課稅，兩者的稅率不一樣，不同稅收級距的人採用的方式也不相同。

再加上高股息ETF本身的交易費用，很明顯都比市值型的ETF高出不少

這等於是兩個人在賽跑時，高股息就先揮刀自宮，喀擦！

每一圈都讓對方一隻腳再跑，長期下來自然相當不利。

這邊有個小故事分享給大家，在1967年波克夏發了一筆0.1美元的股息。

然後就有人問巴菲特說：「你不是很討厭配息嘛？為什麼公司還發過唯一一次的股息？」

巴菲特他是這樣回答的：「我一定是在尿尿的時候才不小心做出這個決定的。」

“I must have been in the bathroom when the decision was made.”

這個小故事告訴我們，巴菲特對公司不配息的立場非常堅定，在他2012年給股東的信當中，解釋了為什麼公司進行股票回購才是極大化股東利益的方式

“All you get with Berkshire stock is that you can stick it in your safe deposit box, and every year you take it out and fondle it.”

三、高股息並非是一個有效的選股因子

根據Larry Swedroe《因子投資》書中的內容，沒有任何一個資產定價模型會將股息當作因子包含在內，如果股息在決定報酬的過程中扮演重要的角色，那麼目前的資產定價模型就無法發揮良好的效果

換句話說，如果在目前所使用的因子基礎上，股息能帶來更強的報酬解釋能力，那麼我們就必須在模型中加入股息因子，但實際上，如果股票對已知因子，像是市場、規模、價值、動能、獲利、投資等因子有著相同的曝險部位，那麼無論股息是高是低，股票的預期報酬都相同。

但高股息的ETF通常會用股息率的高低來當作成分股的篩選或加權指標，這會造成一個非常恐怖的後果

就是會把持股集中在少數市值的股票上，像是0056之前的持股只佔台股市值不到15%。有嚴重偏離大盤平均、落後市場報酬的風險。

我們看看存在最久的高股息ETF 0056就知道了，沒有比較高的預期報酬，市值涵蓋度又不夠，最後的報酬就是慘不忍睹，連平均的水準都不到，而且這回測還沒考慮股息稅的影響（回測如下圖）。

為什麼高股息和存股的長期績效，注定就跟垃圾一樣呢？

根據「貨幣觀測與信用評等」期刊的調查，台股從2003年1月到2019年2月，總共有1976檔股票，這段期間台灣股市從10兆台幣成長到30兆，但這20兆的財富創造主要集中在少數股票上，像是台積電貢獻了5兆，其他的15兆是由其他「市值成長」的前63支股票所貢獻，加台積電這64檔股票數量只占1976間公司的3%而已

研究還發現，股市財富成長是極端不平均的，少數的個股能獲得非常可觀的財富，但絕大多數的股票都是賠錢的，其中有高達65%的股票落後大盤，即便能打敗大盤，但台股的財富創造主要集中在少數3%的股票上，大多數股票能帶來的財富並不多，如果你沒選到這前3%的公司，高股息存股的長期報酬肯定是落後大盤，輸給全市場指數投資。

所以說與其買什麼高股息，像是0056、00878，還是學什麼老師傻傻存個股，不如用「指數化投資」、買下全市場，讓市值涵蓋度擴充到最大，同時也包含真正能賺取財富的前3%股票，不會錯過報酬、也不怕選到爛公司，而且還更具有分散風險的效益

四、高股息投資組合不具成長性

根據《打破選股迷思的獲利心法》：

預期長期每股盈餘成長率＝（1-股利發放率）×（股東權益報酬率）

當公司提高支付給股東的股利，能用於業務再投資的盈餘就會減少，長期下來轉化成每股盈餘的成長率就會不斷降低。

高股息投資組合中的公司，大多是那些基本面成長率很低，將來的預期成長率很差的股票，主要是因為這些公司的股利發放率太高了，不然就是投資報酬率很低

這不難理解，一間公司如果發出過高的股息，從會計面來說，會降低公司權益的帳面價值；從經濟面來看，公司不僅無法再投資，還會拉低資產水位，降低未來成長動能。

當公司提高配息時，能用來再投資擴大事業版圖的資金就減少了，長期下來，每股盈餘的成長率就會降低。

如果公司的獲利沒跟上，不管是會計還是經濟面，必然無法長期維持下去。

一意孤行只選高股息的股票，就很有可能讓自己錯過許多高成長潛力的公司

你可能會想說，我投資只需要穩健就好、不求什麼成長，高股息的公司很符合我的標準，不過你沒想到的是，存單一公司的風險其實遠超乎你的想像。

這種穩健只是一種表面的假象，市場總是充滿變數，沒有所謂不可能會倒的公司，在金融市場中，真正的穩健只有盡可能分散風險（Diversification），這也是投資中唯一的免費午餐。

這也點出了第五點。

五、高股息有更大的投資風險

很多人會認為即便遇到市場大幅下跌，高股息還可以穩穩領取股息，當作一種防禦性投資。

大錯特錯！

像是台股過去從 2007 年以來 6 次比較大的下跌中，0056 就有 3 次跌幅比 0050 更大，高股息並沒有明顯比較小的下跌風險（如上圖）。

不只台股，全球股市也是一樣。從1997－2016年總共20年，如果從中挑出股票表現最差的季度，也就是全球股市大跌的期間，看看高股息股票的表現如何？結果也是沒有比較抗跌（如上圖）。

除此之外，高股息的股票還比其他股票具有更高的「利率敏感性」，也就是更容易受到期限風險的影響，和債券的相關性更高。當利率上升時，以股息為導向的股票往往會經歷更大的股價下跌。

如果用犧牲報酬作為交換來降低風險，那還說得過去，但是經過高股息標準篩選後的投資組合，除了會偏離原本市值加權的配置，還更容易偏重在特定幾種產業上，多承擔個別產業的風險，卻沒有更高的預期報酬作為補償，真可謂得不償失啊！

六、高股息不利於退休後的提領階段

許多退休後的投資人會想單靠配息作為現金流來支應生活所需。

但是不管是投資股票還是ETF，領到配息就等於自己賣出股票換取現金，因為淨值和股價會一同下降。

領到股利＝賣出股票

如果在股市下跌時拿到配息用掉不再投入的話，就等同於被迫賣在低點

我之前影片提過所謂的「報酬順序風險」，用高股息作為現金流投資，更加重了這個風險，導致降低退休後投資組合安全提領的成功率（Safe Withdrawal Rate）

再加上高股息的配息也不是穩定的，像是在2020年疫情爆發時，許多有良好配息紀錄的公司都大幅減少甚至停止配息，也就是說在市況不佳配息變少的情況下，還是會被迫賣出股票支應開銷。

而且高股息投資組合如果竟是一些缺乏成長的標的，儘管配息很穩定，但隨時間的經過，固定配息配久了，還是可能會跟不上通膨，到最後為了維持原本的生活水準，遲早還是要賣出股票。

想靠配息應對一切根本就是天方夜譚、癡人說夢！

最後問題

最後，選擇高股息的朋友，不妨問問自己：

「如果我選擇高股息了，結果長期落後市場平均報酬，比別人少賺一大波，而且風險波動也沒比較低，這結果我真的可以接受嗎？」

因為市場報酬本身就是市場上所有人資金的平均投資績效，高股息如果落後市場就是一種不及格的輸家投資法。

這個問題，我希望各位可以好好思考一下，你可以把答案留在心中，當然也歡迎在下方留言和我分享，我都會看，但更重要的是反思的過程。

本人影片親自解說

作者：清流君

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：打死不買高股息的六大原因｜0056、00878、00731、00713、00701、00900｜存股族必看

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00731FH富時高息低波 00900富邦特選高股息30 00701國泰股利精選30 00713元大台灣高息低波 ETF

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