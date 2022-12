他打死不買00878、0056… 六原因曝光：爽領股息卻有極大副作用

【撰文・清流君】

高股息存股

根據報導,近期台灣高股息ETF的受益人數正式突破200萬大關,你走在路上隨便問一個人,很可能都有買高股息,如果有,請務必要把我這篇文章給他看,謝謝~但是先說,如果被打不干我的事XD。

「存股」一詞是台灣散戶、財經老師和投資網紅獨自發明,口耳相傳且非常具有特色的專有名詞,同時也是台灣投資人最熱門的投資股票方式。

所以投資人在挑存股的基本篩選條件,其中之一是會想要有穩定的「高股息」。

會選擇存股的投資人,通常會希望用以取代銀行定存來產生穩定現金流,因此「殖利率」是存股族在進行存股時最重要的篩選指標之一。

我相信會點進這篇文章的讀者,代表你內心對高股息肯定帶有一定程度的質疑,所以在這邊我真的很希望各位能夠把整篇文章看到最後,深入理解、導正投資觀念。

存高股息的股票,長期能穩穩安心收到配息、落袋為安,如果股價上漲,感覺就是多賺的,如果沒有,還是可以拿到股利,而且很多高股息的股票都是很穩健的公司、潛在風險很低。

投資人為什麼會這麼喜歡配息?

其中一個理由就是:股息的發放感覺可以對股市劇烈的價格波動提供安全的避風港。

所以高股息投資,最能打動的人往往是那些很怕風險,同時又很想要有穩定現金流的投資人,這些人通常是年長即將邁入退休或是已經退休的投資人,看看什麼主、什麼叔、什麼俠的粉絲信徒就知道了。

的確高股息能帶來心靈上的自慰,很爽我知道,但凡事一體兩面,爽完是會有很大的副作用的。

有六大根本性的原因,導致高股息注定是種有缺陷的垃圾投資方式。

一、沒有較高的預期報酬

我們都知道要買會賺錢公司的股票,一間公司如果賺錢,它可以從盈餘裡面配息給股東。

如果虧錢了也可以配息嗎?

當然,從「公積」裡面配出就可以做到。

公司可以從「資本公積」和「法定盈餘公積」拿一部分現金配給股東。

簡單說,資本公積指的是股東的錢,法定盈餘公積指的是過去公司賺的錢提列到帳上。

如果拿來配息,就代表「把股東的錢、再拿來還給股東」,也就是用「吃老本」的方式把錢拿出來發給股東當配息。

像是今年受到股債雙殺的影響,各大金控賺的錢如果不夠發股息,就很有可能會用吃老本的方式從公積裡面拿出來配給股東,所以說公司無論是賺錢還是虧錢,都有辦法配息,就看它要不要而已。

我們可以想想看,買入股票就代表我們就成為公司的股東,那些可能要配成股息的盈餘或公積,不管是留在公司還是變成現金發給我們,其實都還是我們的資產,不管公司的配息來源是什麼,我們都擁有這些股東權益,管它配多少、配不配都不會有任何影響。

諾貝爾經濟學獎得主著名的「MM理論」也表明:股利是中性的,無法影響投資報酬。

道理其實很簡單。

因為一家公司的價值來自他做出的各項投資,像是擴建廠房、購買新的生產設備或是研發新產品等等...,以及公司投資創造出來的報酬率。

如果一間支付高股息的公司 可以用發行股票的方式,得到不發股利省下來的資金去做相同的投資,那麼配不配息都不會對公司的價值或股票的報酬造成任何影響。

事實也是如此。

根據先鋒集團的研究,作者調查了1997-2016年全世界的股票,把他們依照股息殖利率的高低分成四組(如上圖),高殖利率股票的投資總報酬,和低殖利率的幾乎一模一樣,殖利率的高低和股票報酬並沒有顯著的關係。

這代表投資人不應該在意配息和資本利得之間的差異,因為這兩者都是總報酬的共同組成,但是如果配息那邊要繳的稅高於資本利得那邊的成本時,那麼就是另外一回事了。

二、要付出更多的稅和投資成本

在台灣投資股票「資本利得」是不需要繳稅的,也就是你買賣股票,除了很低的交易手續費和證交稅以外,是沒有其他成本的,但是在台灣「配息」他奶奶的是需要繳稅的,你要嘛跟綜合所得稅一起繳不然就是分離課稅,兩者的稅率不一樣,不同稅收級距的人採用的方式也不相同。

再加上高股息ETF本身的交易費用,很明顯都比市值型的ETF高出不少。

這等於是兩個人在賽跑時,高股息就先揮刀自宮,喀擦!

每一圈都讓對方一隻腳再跑,長期下來自然相當不利。

這邊有個小故事分享給大家,在1967年波克夏發了一筆0.1美元的股息。

然後就有人問巴菲特說:「你不是很討厭配息嘛?為什麼公司還發過唯一一次的股息?」

巴菲特他是這樣回答的:「我一定是在尿尿的時候才不小心做出這個決定的。」

“I must have been in the bathroom when the decision was made.”

這個小故事告訴我們,巴菲特對公司不配息的立場非常堅定,在他2012年給股東的信當中,解釋了為什麼公司進行股票回購才是極大化股東利益的方式。

“All you get with Berkshire stock is that you can stick it in your safe deposit box, and every year you take it out and fondle it.”。

三、高股息並非是一個有效的選股因子

根據Larry Swedroe《因子投資》書中的內容,沒有任何一個資產定價模型會將股息當作因子包含在內,如果股息在決定報酬的過程中扮演重要的角色,那麼目前的資產定價模型就無法發揮良好的效果。

換句話說,如果在目前所使用的因子基礎上,股息能帶來更強的報酬解釋能力,那麼我們就必須在模型中加入股息因子,但實際上,如果股票對已知因子,像是市場、規模、價值、動能、獲利、投資等因子有著相同的曝險部位,那麼無論股息是高是低,股票的預期報酬都相同。

但高股息的ETF通常會用股息率的高低來當作成分股的篩選或加權指標,這會造成一個非常恐怖的後果。

就是會把持股集中在少數市值的股票上,像是0056之前的持股只佔台股市值不到15%。有嚴重偏離大盤平均、落後市場報酬的風險。

我們看看存在最久的高股息ETF 0056就知道了,沒有比較高的預期報酬,市值涵蓋度又不夠,最後的報酬就是慘不忍睹,連平均的水準都不到,而且這回測還沒考慮股息稅的影響(回測如下圖)。

為什麼高股息和存股的長期績效,注定就跟垃圾一樣呢?

根據「貨幣觀測與信用評等」期刊的調查,台股從2003年1月到2019年2月,總共有1976檔股票,這段期間台灣股市從10兆台幣成長到30兆,但這20兆的財富創造主要集中在少數股票上,像是台積電貢獻了5兆,其他的15兆是由其他「市值成長」的前63支股票所貢獻,加台積電這64檔股票數量只占1976間公司的3%而已。

研究還發現,股市財富成長是極端不平均的,少數的個股能獲得非常可觀的財富,但絕大多數的股票都是賠錢的,其中有高達65%的股票落後大盤,即便能打敗大盤,但台股的財富創造主要集中在少數3%的股票上,大多數股票能帶來的財富並不多,如果你沒選到這前3%的公司,高股息存股的長期報酬肯定是落後大盤,輸給全市場指數投資。

所以說與其買什麼高股息,像是0056、00878,還是學什麼老師傻傻存個股,不如用「指數化投資」、買下全市場,讓市值涵蓋度擴充到最大,同時也包含真正能賺取財富的前3%股票,不會錯過報酬、也不怕選到爛公司,而且還更具有分散風險的效益。

四、高股息投資組合不具成長性

根據《打破選股迷思的獲利心法》:

預期長期每股盈餘成長率=(1-股利發放率)×(股東權益報酬率)

當公司提高支付給股東的股利,能用於業務再投資的盈餘就會減少,長期下來轉化成每股盈餘的成長率就會不斷降低。

高股息投資組合中的公司,大多是那些基本面成長率很低,將來的預期成長率很差的股票,主要是因為這些公司的股利發放率太高了,不然就是投資報酬率很低。

這不難理解,一間公司如果發出過高的股息,從會計面來說,會降低公司權益的帳面價值;從經濟面來看,公司不僅無法再投資,還會拉低資產水位,降低未來成長動能。

當公司提高配息時,能用來再投資擴大事業版圖的資金就減少了,長期下來,每股盈餘的成長率就會降低。

如果公司的獲利沒跟上,不管是會計還是經濟面,必然無法長期維持下去。

一意孤行只選高股息的股票,就很有可能讓自己錯過許多高成長潛力的公司。

你可能會想說,我投資只需要穩健就好、不求什麼成長,高股息的公司很符合我的標準,不過你沒想到的是,存單一公司的風險其實遠超乎你的想像。

這種穩健只是一種表面的假象,市場總是充滿變數,沒有所謂不可能會倒的公司,在金融市場中,真正的穩健只有盡可能分散風險(Diversification),這也是投資中唯一的免費午餐。

這也點出了第五點。

五、高股息有更大的投資風險

很多人會認為即便遇到市場大幅下跌,高股息還可以穩穩領取股息,當作一種防禦性投資。

大錯特錯!

像是台股過去從 2007 年以來 6 次比較大的下跌中,0056 就有 3 次跌幅比 0050 更大,高股息並沒有明顯比較小的下跌風險(如上圖)。

不只台股,全球股市也是一樣。從1997-2016年總共20年,如果從中挑出股票表現最差的季度,也就是全球股市大跌的期間,看看高股息股票的表現如何?結果也是沒有比較抗跌(如上圖)。

除此之外,高股息的股票還比其他股票具有更高的「利率敏感性」,也就是更容易受到期限風險的影響,和債券的相關性更高。當利率上升時,以股息為導向的股票往往會經歷更大的股價下跌。

如果用犧牲報酬作為交換來降低風險,那還說得過去,但是經過高股息標準篩選後的投資組合,除了會偏離原本市值加權的配置,還更容易偏重在特定幾種產業上,多承擔個別產業的風險,卻沒有更高的預期報酬作為補償,真可謂得不償失啊!

六、高股息不利於退休後的提領階段

許多退休後的投資人會想單靠配息作為現金流來支應生活所需。

但是不管是投資股票還是ETF,領到配息就等於自己賣出股票換取現金,因為淨值和股價會一同下降。

領到股利=賣出股票

如果在股市下跌時拿到配息用掉不再投入的話,就等同於被迫賣在低點。

我之前影片提過所謂的「報酬順序風險」,用高股息作為現金流投資,更加重了這個風險,導致降低退休後投資組合安全提領的成功率(Safe Withdrawal Rate)。

再加上高股息的配息也不是穩定的,像是在2020年疫情爆發時,許多有良好配息紀錄的公司都大幅減少甚至停止配息,也就是說在市況不佳配息變少的情況下,還是會被迫賣出股票支應開銷。

而且高股息投資組合如果竟是一些缺乏成長的標的,儘管配息很穩定,但隨時間的經過,固定配息配久了,還是可能會跟不上通膨,到最後為了維持原本的生活水準,遲早還是要賣出股票。

想靠配息應對一切根本就是天方夜譚、癡人說夢!

最後問題

最後,選擇高股息的朋友,不妨問問自己:

「如果我選擇高股息了,結果長期落後市場平均報酬,比別人少賺一大波,而且風險波動也沒比較低,這結果我真的可以接受嗎?」

因為市場報酬本身就是市場上所有人資金的平均投資績效,高股息如果落後市場就是一種不及格的輸家投資法。

這個問題,我希望各位可以好好思考一下,你可以把答案留在心中,當然也歡迎在下方留言和我分享,我都會看,但更重要的是反思的過程。

作者:清流君

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,原文:打死不買高股息的六大原因|0056、00878、00731、00713、00701、00900|存股族必看