買0056他竟警告「三思而後行」？ 專家：長期投資會選0050

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聯合新聞網／ 股市隱者
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

最近很多人，問說如果想找存股，該怎麼選擇，是否建議買高殖利率的ETF？今天不是要分享明牌，更多是想風險提示一下。

整理這週要錄podcast的ETF主題時，感到很疑惑，蒐集網路上的討論，和實際找ETF的資料，心裡有個想法。

千萬不要覺得，投資只要看殖利率，不用選股，就能賺錢。昨天上架的Podcast我以金融股為例，聊存股觀念。

我沒有強調殖利率的重要性。應該是說，殖利率只要及格就好，更重要的是成長與競爭力

假設你想要殖利率4%以上，那麼第一個步驟挑選個股時，就是殖利率4%以下的個股被刪除，但不代表4%以上，殖利率越高分就越好，殖利率挑選是為了切分及格和不及格的個股。

第二個步驟，是把殖利率4%以上的個股，做基本面的分析，並挑選出未來會上漲的。

因為，除息本身不會改變財富，只是將股價減少換成現金股利，只有上漲填息後，才是真正賺到股利

這個觀念很像是，挑選另一半時，第一關會看長得順不順眼，第一關從外表先挑選；其次更重要的，是這個人的本質，例如誠不誠懇、個性好壞，或是有沒有安全感，更實際的，可能會考量到背景、學經歷等。

因此，外表只要及格就好，分數再高幫助有限，本質的分數才會決定最終挑到誰。

想一想，好像也不全然，愛情有時也是盲目的...話說回來，網路上、電視上許多專家，推薦小資族、存股族定期定額買0056ETF。我必須說，三思而後行。不是說買它就必然下跌，而是，買它的優勢是什麼？也許上面這樣說會帶來風險，但還是要說。

買任何股票，ETF都好，最基本的原則，一定要搞清楚自己在買什麼，才能對自己的錢負責。

0056是什麼，讓大家有點概念：

1. 0056 的樣本是什麼？

台股市值前150大中挑選（台灣50與中型100）

2. 0056 如何篩選

從資料庫預估未來一年的殖利率，然後排序並挑出50檔 （原本30檔，但近期調整到50檔)

這會產生一些問題，舉例而言：

1.股價下跌太多，殖利率變高，而被挑選中，股價上漲太多，殖利率下降，而被剔除。股價往往會反映未來，但殖利率不會，股價下跌，是否該更留意風險？

2.營運不佳的大公司，如果討好股東而超配現金股利，反而有機會入選，而被忽略營運面問題。股價長期會跟著 EPS (每股盈餘) 走，越賺錢的公司賺越多，但不會跟現金股利走，如果可以，每間公司早把現金股利配好配滿。

3.明年的現金股利，是由今年賺多少錢決定，但明年能賺多少錢才是重點，卻沒被考量。未來一年殖利率高低，不代表未來一年營運好壞。舉例而言，今年大賺的航運，也配發更高股利因而入選，假設明年營運下行，配發不出來，就會被剔除，但重點是，明年如果不好，殖利率再高，一點都不重要，因為如果領了利息，賠了股價，意義不大。

最後，我補充一個數字的變化，2007年，台灣高股息指數發布時，30檔成分股佔台股前150大市值個股比重26%，到了2022年8月底，佔比下降至13.7%。

什麼意思？可以這樣解讀。市值大的個股，是因為股價上漲越多，漲得多呢，可能是獲利成長高，或是市場願意給更高的評價；簡單來說，市值大暗示公司在市場更有買氣，也更具競爭力

高股息指數的30檔成分股，原本佔市值前150大有26%，過了約15年後，只剩13.7%。換句話說，隨著時間過去，上漲越多、市值越大的個股，高股息的比重變少。

也許有人會想說，0056價格較0050低，比較好入手，只能說，這種想法很像朝三暮四的成語故事，買多少張數不是重點，買多少金額才是重點

假設一樣用一百萬買0050和0056，的確，0056張數能買比較多。但如果兩者都漲1%，誰的報酬率較高？一樣高，張數多的，不會賺得多。更何況，0050 的手續費還更低

我也幫殖利率平衡報導一下，殖利率沒有不好，殖利率就能幫我們過濾營運穩健、資金流健康的公司；不過，絕對不是殖利率越高，股票就越好。對我來說，長期投資0050的吸引力，會比0056高

因為，市值是由市場決定，而不是由公司決定。

◎內容已獲 股市隱者 授權，原文出處於此

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 定期定額

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