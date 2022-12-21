投資高股息ETF的「必勝招」曝光！ 專家：最有效但成功者不多

高股息ETF魅力無法擋，即便熊巿來臨，股東人數不減反增，但投資高股息產品並非萬無一失，要小心越存越賠的窘境。

理財達人股魚於《投資嗨什麼》分享購買高股息ETF的訣竅，也分享有效的必勝絕招「微笑曲線」，更提醒投資人千萬不要借錢投資。

以下為影音內容：

今年的高股息魅力可用點滿形容，過去只要超過5％的殖利率就認定會是一檔高股息產品了，但今年若僅有5％已不夠看了，各家投信都6％、8％、10％、12％，但其實最主要的關鍵是「能不能填息」。

「填息」高股息ETF 才是真報酬

從上面股價的趨勢圖能了解，紅框處是股價跳空跌下來，是因這檔產品做了除息的動作，倘若如果殖利率低那跳空只會一點點，反之很高的則會有很大的跳空；投資人參加高股息產品除權息，最重要的是股價能夠站回去，才是真正領到配息。

股票市場跟銀行不同，因銀行配息，但本金不會有任何改變，以下舉例：

存100元銀行配1元，總價就是101元 股票市場單位價值是100元，配息10元，不會變成110元，總價還是100元，要能變成110元的關鍵在於，股價除息之後有沒有回到除息前的價格（填息），這樣才是真正拿到了配息

所以，絕非股息高就是好產品，重點還是產品過去績效紀錄，有沒有辦法能夠達到順利填息的動作。

高股息會越存越賠嗎？

今年股市大概每一檔高股息ETF都是越存越賠，不過當市場上幾乎所有產品都相同狀況時，那就可能不是產品本身的問題，也許是現今市場環境，讓短期出現難以填息的情況。

上圖高股息的產品，今年就殖利率的表現都很棒，檔檔都至少7％起跳，但能否填息還是重點，產品過去的績效及策略會是投資人必須要去考慮到的問題。

有些產品策略是專注在「低波動」上，有些是專注「預設未來殖利率」，有些是「盡可能去參加除權息的機會」。

存高股息ETF訣竅

有沒有什麼方式是投資ETF過程中非常有效的必勝策略？答案其實就是「微笑曲線」。

今年跟投資人談微笑曲線，大家都只會覺得是垃圾沒用的東西，因為股價越攤越平，感覺深不見谷底。

不過這很正常，在「股價下跌」的階段，越買越便宜是必然，不過若用長期的角度看投資，會更喜歡這個時間，因為同樣的錢能買到更多單位，但是短期投資者則恨死這時，會認為錢沒有放在最有效率的地方。

其實投資人永遠不知道市場的最低點在哪裡，也不要去猜，因為根本就猜不到，唯一可以做到的是，下跌的過程中透過「定期定額」投資，在過程中降低成本，一旦市場回溫時，只要超過攤平的成本線，就能夠獲利。

這就是最有效的方法了，但是其實不容易成功，因為這相當考驗人性。

借錢投資可行嗎？

千萬不要借錢投資，因為一旦借了錢就從投資人變成賭徒了；且現在升息，如果用房子去借貸，非常容易被「雙殺」。

因為用閒錢投資可以氣定神閒地喝咖啡，看市場的變化，但一旦借錢就會急著想要回本，且借錢還多了一筆利息的支出。

投資不能夠太樂天，天真以為利息才2％，長期投資的報酬有7-10％，中間能賺取5-7％的利差，不過往往想跟實際是兩回事，過程中要背負多少壓力，皆無法讓投資好好持續下去。

計畫趕不上變化，永遠要在計畫執行前，就替自己設好緩衝及投資的風險考慮進去，想清楚後才做投入動作。

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