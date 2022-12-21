快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

投資高股息ETF的「必勝招」曝光！ 專家：最有效但成功者不多

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

高股息ETF魅力無法擋，即便熊巿來臨，股東人數不減反增，但投資高股息產品並非萬無一失，要小心越存越賠的窘境。

理財達人股魚於《投資嗨什麼》分享購買高股息ETF的訣竅，也分享有效的必勝絕招「微笑曲線」，更提醒投資人千萬不要借錢投資。

以下為影音內容：

今年的高股息魅力可用點滿形容，過去只要超過5％的殖利率就認定會是一檔高股息產品了，但今年若僅有5％已不夠看了，各家投信都6％、8％、10％、12％，但其實最主要的關鍵是「能不能填息」。

「填息」高股息ETF 才是真報酬

從上面股價的趨勢圖能了解，紅框處是股價跳空跌下來，是因這檔產品做了除息的動作，倘若如果殖利率低那跳空只會一點點，反之很高的則會有很大的跳空；投資人參加高股息產品除權息，最重要的是股價能夠站回去，才是真正領到配息。

股票市場跟銀行不同，因銀行配息，但本金不會有任何改變，以下舉例：

存100元銀行配1元，總價就是101元

股票市場單位價值是100元，配息10元，不會變成110元，總價還是100元，要能變成110元的關鍵在於，股價除息之後有沒有回到除息前的價格（填息），這樣才是真正拿到了配息

所以，絕非股息高就是好產品，重點還是產品過去績效紀錄，有沒有辦法能夠達到順利填息的動作。

高股息會越存越賠嗎？

今年股市大概每一檔高股息ETF都是越存越賠，不過當市場上幾乎所有產品都相同狀況時，那就可能不是產品本身的問題，也許是現今市場環境，讓短期出現難以填息的情況。

上圖高股息的產品，今年就殖利率的表現都很棒，檔檔都至少7％起跳，但能否填息還是重點，產品過去的績效及策略會是投資人必須要去考慮到的問題。

有些產品策略是專注在「低波動」上，有些是專注「預設未來殖利率」，有些是「盡可能去參加除權息的機會」。

存高股息ETF訣竅

有沒有什麼方式是投資ETF過程中非常有效的必勝策略？答案其實就是「微笑曲線」。

今年跟投資人談微笑曲線，大家都只會覺得是垃圾沒用的東西，因為股價越攤越平，感覺深不見谷底。

不過這很正常，在「股價下跌」的階段，越買越便宜是必然，不過若用長期的角度看投資，會更喜歡這個時間，因為同樣的錢能買到更多單位，但是短期投資者則恨死這時，會認為錢沒有放在最有效率的地方。

其實投資人永遠不知道市場的最低點在哪裡，也不要去猜，因為根本就猜不到，唯一可以做到的是，下跌的過程中透過「定期定額」投資，在過程中降低成本，一旦市場回溫時，只要超過攤平的成本線，就能夠獲利。

這就是最有效的方法了，但是其實不容易成功，因為這相當考驗人性。

借錢投資可行嗎？

千萬不要借錢投資，因為一旦借了錢就從投資人變成賭徒了；且現在升息，如果用房子去借貸，非常容易被「雙殺」。

因為用閒錢投資可以氣定神閒地喝咖啡，看市場的變化，但一旦借錢就會急著想要回本，且借錢還多了一筆利息的支出。

投資不能夠太樂天，天真以為利息才2％，長期投資的報酬有7-10％，中間能賺取5-7％的利差，不過往往想跟實際是兩回事，過程中要背負多少壓力，皆無法讓投資好好持續下去。

計畫趕不上變化，永遠要在計畫執行前，就替自己設好緩衝及投資的風險考慮進去，想清楚後才做投入動作。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

ETF 房貸 高股息 殖利率 定期定額

相關新聞

投資高股息ETF的「必勝招」曝光！ 專家：最有效但成功者不多

高股息ETF魅力無法擋，即便熊巿來臨，股東人數不減反增，但投資高股息產品並非萬無一失，要小心越存越賠的窘境。 理財達人股魚於《投資嗨什麼》分享購買高股息ETF的訣竅，也分享有效的必勝絕招「微笑曲線」，更提醒投資人千萬不要借錢投資。

006208、00878、0056買進SOP曝光！ 照「行事曆」按表操課

有粉絲朋友好奇如果是存ETF該怎麼買呢？也是像金融股一樣，採用「5—4—3」的規律買嗎？

存股每月3至5千太少？ 過來人曝：不知不覺存到30萬

受到烏俄戰爭、新冠肺炎等影響，今年大環境景氣差，通貨膨脹明顯，物價紛紛飆漲，不少民生用品都漲價。一名大學生正在考慮存股，但每月約只能投入3000到5000元投資，其他人則鼓勵他「不要小看幾千元」，有過來人分享，曾每月花5000元買ETF，不知不覺中也存下30萬元。

整理包／11檔高股息ETF今年績效曝光 00900變不停、這檔最適合退休族

台股投資人愛領股息，今年高股息ETF產品可以用非常熱鬧來形容，光今年上市了4檔高股息ETF，分別是：永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918），目前總計共有11檔。 以下圖表列出今年以來的報酬績效，以及各高股息ETF的基本資料：

台積電還有人存嗎？網全搖頭笑「會破產」曝006208是更好選擇

台股19日持續疲弱，終場收在14,433.32點，下跌95.23點，成交量2,065.91億元。台積電（2330）收466.5元，跌幅0.96%。網友好奇詢問「還有人在存台積電嗎？」不少人都搖頭直說「存股台積電的人大概都破產了」，許多人認為存股還有更好的選擇。

存股族看過來！10月國人最愛這十檔基金、ETF

第4季以來，隨著美國聯準會（Fed）保持鷹派立場，全球金融市場持續大起大落，貨幣市場基金及高股息ETF最吸金。在10月國人最愛的十檔基金/ETF中，貨幣市場基金就占四檔，高股息ETF占三檔，另外還有兩檔台股原型ETF、一檔美股ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。