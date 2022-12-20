006208、00878、0056買進SOP曝光！ 照「行事曆」按表操課
ETF也要「5—4—3」嗎？
有粉絲朋友好奇如果是存ETF該怎麼買呢？也是像金融股一樣，採用「5—4—3」的規律買嗎？
小車的做法是全年「分批進場，逢低加碼」。
大盤ETF
像0050、006208這類市值型ETF，由於台積電的比例將近一半，因此與台積電漲跌連動高，股價起伏大，適合定期定額，避免all in導致價格套在高點。如遇大跌可以逢低加碼，拉低均價效果佳，不過就是考驗投資人的心理素質。
高股息ETF
高股息ETF雖然在我的歸類屬於核心持股，不過ETF價格受其成分股影響，且各類產業都有，不似金融股有其特殊的股價規律，因此不需要按照「5—4—3」的方式來買。
00878由於是季配息，一次配息金額才0.2～0.3元，除息完基本上價格落差不大，不用刻意等除息後買，較適合全年定期定額或分批購買。如遇成分股大跌而導致價格修正，可以再逢低加碼。
0056雖有「除息後是相對低點，爬升到隔年3、4月為高點」的慣性，不過ETF價格受成分股影響大，大盤推升時即使除息完價格可能還是偏貴，如2021年除息價為30.6元，因此除息後也不一定撿得到便宜。
對於0056，小車是以「價格殖利率」來作為買進依據，保守抓每年配1.5元、5%殖利率，30元以下就會考慮分批買進，若遇低點再加碼。
相反的，如果價格在30元以上，我就會優先考慮買金融股，若金融股也變貴，再根據殖利率高低來決定買進標的。
以上是小車ETF的買法，分享給大家！
「543規律」
前置期「5」個月：4月-8月中
1.收兵不買
2.月存閒錢
3.作壁上觀，看子彈飛
4.記除息日
5.規劃買進的張數
買進的「4」個月：8月中-12月
1.除息當月買完薪資閒錢
2.股利入帳，逢低加碼
最後加碼期3個月：1月-3月
1.等全年EPS公布
2.年終獎金最後加碼
3.等待公布股利股息
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