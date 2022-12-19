00878績效贏0050…選大盤型還高股息ETF？ 他用「文理組薪資」舉例

ETF是台灣投資人的熱門投資「新顯學」，尤其又以高股息型的ETF奪冠，投信也因應市場流行，不斷推出新的高股息ETF，今年以來就上市了4檔，不過大盤型的ETF長期持有的績效是勝過高股息型的ETF，投資人該如何選擇呢？

YouTube頻道《知美JiMMY》表示，並無絕對正確的答案，因應每個人的投資喜好，就會有不同的選擇結果，他舉例，不會因為理組平均的薪水高於文組，就所有人都放棄文組唸理組，能夠在相對應的產業長久發展下去才是重點。

以下為影音內容：

與同事聊股票的時候，總是不斷被提醒，不要看到別人一天賺10％，就覺得一年賺5％太少，只要還年輕，錢慢慢累積自然就會越來越多。

因為大部分一天賺10％的人，最後幾乎都是本金歸零才知道痛，少年股神的經驗沒有辦法複製，一夜致富的機率沒人敢保證；但慢慢存錢，複利累積卻是每個人都能做到。

股神巴菲個說過：最簡單的投資理財方式，就是跟隨經濟共同成長，定期定額追蹤被動市場的大盤型ETF，因為一次就幫投資人買進一籃子大公司，因為這些大公司就是某個地方創造經濟成長的重要動力，所以能達到變相跟隨地區經濟共同成長的目的。

當然，需要定期定額也就代表一定要有一份長期穩定的收入，所以巴菲特也說，必須專注本業、認真工作；簡單的小結就是：認真工作、努力存錢、定期定額，選擇長期穩健成長的商品，透過時間複利、利用經濟成長，讓自己慢慢變有錢。

過程痛苦

慢慢變有錢的過程非常痛苦，因為比起延遲享受，大腦更喜歡即時享受。

高股息ETF長期報酬雖然不像大盤型ETF那麼高，但是每年、每季固定會配發給投資人高額現金股利，利用定期讓投資人能夠獲得實質回報的方式，更有動力堅持定期定額下去。

就有人分享，自己的退休計畫是存下365張的元大高股息（0056），利用每天一張0056的現金股利，打平退休後的生活開支，或是自行打造月月配息組合，每個月幫自己固定加薪。

高股息或大盤型ETF哪個比較好？並沒有標準答案，重點在於投資人是否有能力，長期持有穩健成長的投資商品，如果兩種商品都能夠持有30年不賣，按照歷史回測數據，會建議持有報酬率比較高的大盤型ETF。

但若是，大盤型ETF持有不到5年就想賣，高股息ETF能夠持有超過30年不賣，就會建議投資能夠實現複利累積商品的高股息ETF。

重點不是大盤型是不是一定勝過高股息型，就像每個人都知道理組的平均薪資高於文組，所以每個人都該讀理組而放棄文組嗎？顯然不是，重點是在於能在該產業發展多久。

傻瓜才選擇 兩個都要

既然大盤型長期回測績效表現高於高股息，那就利用大盤型幫助快速累積資產，再搭配高股息讓自己能定時得到回報。

台灣前三大受益人數最多的ETF，依序是0056、國泰永續高股息（00878）、0050，前二都是高股息，第三名才是長期績效最高的大盤型ETF。

反應出小資族比起延遲享受的大盤型，似乎更偏好能夠即時享受的高股息型。

00878績效大勝0050？

自從00878上市以來，接近兩年半的定期定額績效比現，竟然比0050還高。

00878上市從2020年7月20號開始計算，定期定額至2022年的12月8號，每月投入一萬元，每月一號固定時間扣款，兩年半下來0050總報酬為-5.39％，00878總報酬為2.90％。

0050、0056、00878三檔相比，只有00878一檔ETF的總報酬率還是正的，不過短期績效只能當作參考，不能當成未來漲跌的判斷標準。

定期定額兩年半 獲得負績效？

慢慢累積財富的主要因素是「經濟必須成長」，這兩年半下來，經濟剛好歷經最繁榮的時刻，目前卻處在逐漸衰退的位置。

2023年上半年經濟局勢尚未明朗，經濟悲觀的同時，自然無法擁有跟隨經濟共同成長的優勢。

定期定額 善用微笑曲線平均價格

定期定額雖然不能讓投資人，買在最低點賣在最高點，卻能夠讓你利用市場的平均價格長期持有，獲得市場上的長期平均報酬。

慢慢賺錢，複利累積是每個人都能做到的理財方式，在市場悲觀的時候，沒有辦法出現令所有人滿意的報酬績效，卻能利用便宜價格幫自己買進更多穩健成長資產，等到市場樂觀的時候，就能享受美好的複利果實。

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