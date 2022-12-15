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小資族先0050還0056？ 投資達人雨果：我跟施昇輝選擇不同

聯合新聞網／ 雨果
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大叔說，建議年輕人先買0056，因為他的股價波動比較低，又有股息可以拿，小資族年輕人比較買的起，40～50歲該買的是0050，因為風險承受度比較高，退休後又建議0056。

我則是認為年輕人有較長的時間可以等待股價成長，比較有能力承受0050的波動，反而是年紀50歲後，無法承受大幅股價波動的人，或是需要一些現金流補貼生活費用，才考慮0056

雖然我自己的看法跟他相反，但他對於0050與0056的基本理解也沒有錯，不能期待0056的股價有爆發性，0050的成長性比較好，如果你對0050夠了解，年輕人要買0050也可以，或乾脆兩種都買，不用傷腦筋。

我們可以看到，一樣的0050與0056，基於買進的出發點不同，選擇會不同

我想趁年輕時多累積資產，所以建議先投資0050這種比較能成長的，接近退休時比較需要穩定現金流，想靠股息當投資被動收入的人，就可以提高0056的比例，想法與大叔相反。

大叔的出發點是風險考量，年輕人剛進股市怕賠錢，建議先從股價較低，配息比較高，波動比較低一點的0056開始，等投資心態穩定了，資金比較多了，想改投資0050再去。他考量的出發點是先讓小白敢進場。

他的出發點我也不覺得有錯，真的有很多人沒買過或不敢買股票，甚至連下單都不懂的，難道他們就不能投資了嗎？先給他一個最簡單的方式可能是比較好的敲門磚，至於是不是最好最能賺錢的方式，並不是當下的重點。

但，入門之後，最終還是建議要轉換到指數化投資的方式，而且越早越好。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 股息

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