他0050均價111⋯哭問「何時回巔峰？」 網全搖頭反籲1做法

今年大環境景氣差，股市表現相對不佳，股民叫苦連天，有投資人哀嚎問「0050何時重回巔峰？」其他網友則悲觀表示，「沒救了，再十年都不一定看得到」，也有不少人建議他逢低加碼，可以攤平成本。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資的標的0050均價為111元，近日景氣持續低迷，讓他哀嚎「0050何時重回巔峰，一年內有辦法回去150嗎？」

其他網友紛紛搖頭留言「不會，沒救了」、「絕對不會，趁明年景氣不好，多買點股數，20年後你會感謝你自己」、「150對應大盤就是萬八左右，再十年都不一定看的到，先去做功課好不好」、「你可以直接問台積電，他什麼時候回6字頭後半就是什麼時候」。

不少網友都建議他逢低加碼，留言「逢低加碼，如果你覺得現在股市讓你有壓力就先減碼，明年大跌再加碼」、「0050往下跌的時候要攤平更多最終才會大賺，定期定額均價永遠都在中間」、「回不回150不是重點啊。有沒有繼續買才是重點」、「存股講求的是利用微笑曲線降低平均成本，今年的下跌若能持續定期定額，經濟回歸正常時期，報酬自然而然就會體現出來」。