006208與「這檔ETF」搭配…打造現金流無虞退休！ 專家：當全世界房東

台灣生育率全球最低，加上時不時就出現勞保破產，還是靠自己打造「退休金」較實在。年輕時可以靠體力賺取主動收入，年老時要靠被動收入，像是配息ETF去COVER晚年生活。

投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享，退休後是否樂活的關鍵就在於「金錢」，做好資金配置，打造出屬於自己的現金流，投資ETF是對所有人最簡單的一種方式，他推薦兩檔ETF分別是追蹤大盤指數的ETF富邦台50（006208），以及當主要世界的包租公的富邦入息REITs+（00908）。

以下為影音內容：

年老不是重點，而是口袋裡面有沒有資金，來支持老年的生活，長壽樂活的關鍵就是「錢」。

所以要正視金錢相關的問題，越認真面對，就越有能力去好好處理理財的問題，至於為何準備老年生活的錢為何如此重要？

在現今社會中，錢也代表一個人可活多久的能力，依據內政部統計資料顯示，台灣人平均餘命來到了80.86歲，若用65歲開始退休生活，戶頭的存款必須要讓你夠活16年。

行政院在109年的家庭支出報告指出，一旦退休每個月的平均支出大概要4.91萬（年支出59萬），簡單來講，至少要準備900萬以上。

不過上述沒有考慮到通貨膨脹，還有額外的醫療，所以實際準備的錢恐怕需要更多。

打造退休俸

最重要的就是有沒有現金流，有足夠的現金流的話，就可以解決資金運用的問題，因為沒有規劃現金流基本上就是坐吃山空。

透過資金配置，然後持續提供退休所需的一個現金流，就可以大幅減輕生活壓力上面的選擇。

用ETF打造被動收入

建立資產部位的理財工具很多，給投資人最簡單的建議就是透過ETF，以追蹤指數為主要目標，成分股也是追蹤指數，以台灣50指數為例，一次布局買下全台灣，市值最頂尖的50大公司，只要透過ETF直接布局台灣50指數，就不怕選錯股，也不怕選錯產業。

因為ETF概念很簡單，它就是直接買進一籃子的績優股，比去買賣個股的風險小多了，那就不再受限於資金不足，而無法進行資產配置，以及風險的分散。

富邦台50（006208）與富邦入息REITs+（00908）

006208就是所謂的台灣50指數，就是聚焦在台灣市值前50大公司，也就是台股市場的一個代表。

而富邦入息REITs+（00908）是廣納全球主要市場的REITs，投資這檔就不只當台灣的包租公而已，直接當全世界的包租公，裡面還有一些相關基礎建設的成分股，也將殖利率的因子納入，做成30檔成分股組合的指數。

這樣兩檔的組合，可以說「進可攻退可守」，006208在台股市場可以全力進攻，REITs市場的部分則可穩穩收息。

配息機制

006208是半年配；2017年到2021年這段期間，過去五年，平均配息率高達3.968％。

2022年6月，這個月的配息率就高達1.88％，整個年化配息率3.75％。

00908是季配息；2022年10月首次配息，單次的配息率是1.72％，整個年配配息率高達6.88％。

總費用率

包含交易的直接成本，像是手續費、交易稅等，會計帳列支費用，如經理費、保管費，這些截止到2022年8月底為止。

006208總費用率0.16％，00908部分總費用率也只有0.74％，兩檔費用率的成本相對是「低廉」，是很大的優勢。

對投資人來說，選擇ETF指數化投資，資金的持股組合，透明度非常的高，非常容易去做一個掌握；投資交易的話也很簡單，就同買股票，股票代碼輸入進去就可以直接在市場上做交易。

結論

對退休這件事情上面，最大的就是吃光老本，透過ETF簡單投資，選擇有配息的ETF產品，在依照個人的經濟能力，長期布局累積資產。

就可以創造租屬於自己的現金流，透過ETF投資取得現金流，就可以歡喜迎接人生樂活的下半場。

趁年輕還有收入的時候，用定期定額的方式，幫自己存好退休金，可以把這筆錢，設定每個月要提撥的退休金。

預算多一點的朋友可以選擇兩檔ETF，一檔00908目的可以取得息收的機會，另外一檔是追蹤大指數的ETF像是006208希望有希望可以賺取資本利得並兼具一點息收的效果。

選對標的之後，記得定期定額扣款，千萬不要因為股市崩盤或是盤整的時候去停扣，反而這時候更要加碼去投資，才有機會獲取日後更好的報酬。

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