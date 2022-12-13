0050、0056該選誰好？網狂推「這支」：風險、報酬都贏

投資股市時標的選擇相當重要，投資人依照不同投資方式與需求，可選擇不同類型的標的。一名擁有250萬元本金且正要進入股市的新手詢問「0050、0056改選哪支？」其他網友一致推薦選擇0050，直呼「從風險跟報酬的角度來看，都是0050比較優」，此外也有不少人推薦006208、00878。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年碩士二年級，累積的投資資金已達250萬元，目前打算預留30萬元作為緊急預備金，其餘220萬元投入股市，正在考慮該選擇0050或0056。

該網友表示，「目前個人的想法是偏向買0056領穩定的股息，之後工作等於一個月幫自己加薪，但又覺得0050長期的績效是大於0056而感到猶豫，而且現在0050好貴呀，不知道目前是不是處於高點，心臟承受不了波動，相對來說0056目前只要20幾塊就能入手，搞得我現在選不出來」。

其他網友則留言「買0050的，有錢，買0056的，沒錢」、「0056適合喜歡朝三暮四的人，0050適合想累積資產的人」、「你一半0050、一半0056，實際踩雷一下，隔半年你就後悔買0056了」、「如果是0050跟0056比的話，還是建議0050，從風險跟報酬的角度來看都是0050比較優」、「如果要放十年以上，定期定額買0050」。

有網友建議「0050怕波段就是分批定期定額投，就能攤平成本了，不要一次丟，因為你有一筆大資金了，0050也不是一次性投入的投資，所以兩個不衝突，可以先把80%資金直接0056、20%每月定期定額一兩萬0050」、「買長期為什麼不買006208」、「推00878，季配感覺上會更有金流進來的感覺」。