無腦存「兩倍槓桿0050」加倍爽？ 網勸退：長期持有會拉低報酬

元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）是許多人喜歡投資的標的之一，有網友詢問「那麼開兩倍槓桿 00631L（0050正2）理論上應該也可以存吧？開槓桿賺更快，那開槓桿不是更好？」不過其他網友解釋，槓桿波動大，若要存股長期持有的話，會拉低整體報酬。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「兩倍槓桿0050可以無腦存嗎？」他表示，「既然大家都推0050可以無腦存，那麼開兩倍槓桿 00631L（0050正2）理論上應該也可以存吧？而且有開槓桿的情況下應該會賺更快，既然都要用複利賺錢了，那開槓桿不是更好？但感覺0050、0056還是討論的最大宗，好像很少人在談這支ETF？」

對此，其他網友解釋「這類槓桿型商品多少都會有損耗，雖然短時間看不太出來，但若要存股長期持有的話，就會拉低整體報酬，在空頭時加上損耗與費用，整體風險也會大大增加，所以還是投資一般指數型ETF，在崩盤時加碼就可以了」。

還有網友表示「槓桿不是適用於每個人，波動大，虧損時會需要更久才會回來 兩倍槓桿可以存，但是要很了解背後的原理，然後還要有十足信心」、「槓桿型etf為加倍曝險的工具操作，市場無法預測萬一遇到上下震盪，槓桿型etf淨值耗損也會變大」。

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」也曾分析「既然市場長期向上，為什麼不直接持有長期有槓桿的ETF呢？」，他指出，當市場連續上漲的時候，槓桿ETF每天都會增加對股市的曝險，會漲更多；市場連續下跌的時候，槓桿ETF每天都會減少對股市的曝險，會跌更少。

但是最糟糕的情況是，如果遇到市場反覆震盪、漲漲跌跌的時候，則會不斷耗損拖垮報酬，所以有一說法是只要市場報酬長期複利向上，足以彌平波動率耗損和相關的費用，槓桿ETF就可以長期持有，進而創造出驚人的長期投資績效。