快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無腦存「兩倍槓桿0050」加倍爽？ 網勸退：長期持有會拉低報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想無腦存兩倍槓桿0050。圖／聯合報系資料照片
網友想無腦存兩倍槓桿0050。圖／聯合報系資料照片

元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）是許多人喜歡投資的標的之一，有網友詢問「那麼開兩倍槓桿 00631L（0050正2）理論上應該也可以存吧？開槓桿賺更快，那開槓桿不是更好？」不過其他網友解釋，槓桿波動大，若要存股長期持有的話，會拉低整體報酬。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「兩倍槓桿0050可以無腦存嗎？」他表示，「既然大家都推0050可以無腦存，那麼開兩倍槓桿 00631L（0050正2）理論上應該也可以存吧？而且有開槓桿的情況下應該會賺更快，既然都要用複利賺錢了，那開槓桿不是更好？但感覺0050、0056還是討論的最大宗，好像很少人在談這支ETF？」

對此，其他網友解釋「這類槓桿型商品多少都會有損耗，雖然短時間看不太出來，但若要存股長期持有的話，就會拉低整體報酬，在空頭時加上損耗與費用，整體風險也會大大增加，所以還是投資一般指數型ETF，在崩盤時加碼就可以了」。

還有網友表示「槓桿不是適用於每個人，波動大，虧損時會需要更久才會回來 兩倍槓桿可以存，但是要很了解背後的原理，然後還要有十足信心」、「槓桿型etf為加倍曝險的工具操作，市場無法預測萬一遇到上下震盪，槓桿型etf淨值耗損也會變大」。

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」也曾分析「既然市場長期向上，為什麼不直接持有長期有槓桿的ETF呢？」，他指出，當市場連續上漲的時候，槓桿ETF每天都會增加對股市的曝險，會漲更多；市場連續下跌的時候，槓桿ETF每天都會減少對股市的曝險，會跌更少。

但是最糟糕的情況是，如果遇到市場反覆震盪、漲漲跌跌的時候，則會不斷耗損拖垮報酬，所以有一說法是只要市場報酬長期複利向上，足以彌平波動率耗損和相關的費用，槓桿ETF就可以長期持有，進而創造出驚人的長期投資績效。

ETF Dcard 0050元大台灣50

延伸閱讀

30歲做什麼能年薪破百？ 過來人狂推1工作：26歲年收快200萬

彩美旬果又脫了！演出脫衣舞聲明「沒打算回歸AV女優」

中年上司外遇職場嫩妹 帶回家晚餐向妻謊稱「只是下屬而已」

本週「生肖+血型」財運最強TOP5！ 這生肖O型受到財神爺強烈眷顧

相關新聞

今年上市的4檔高股息ETF怎麼選？ 00918「高填息因子」的三大特色

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年高股息ETF大哥元大高股息（0056）人氣再上層樓，國泰永續高股息（00878）規模和受益人數火箭升空式飛漲，共同宣告了高股息時代來臨。而今年更是一口氣有4檔高股息ETF誕生，「4小強」正努力闖出自己的一片天，投資人該怎麼選呢？

無腦存「兩倍槓桿0050」加倍爽？ 網勸退：長期持有會拉低報酬

元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）是許多人喜歡投資的標的之一，有網友詢問「那麼開兩倍槓桿 00631L（0050正2）理論上應該也可以存吧？開槓桿賺更快，那開槓桿不是更好？」不過其他網友解釋，槓桿波動大，若要存股長期持有的話，會拉低整體報酬。

00713高息低波當道 2022台股高股息ETF黑馬

台股離封關不到月餘，回顧過去一年台股一度攀上18,619高點，而後隨著全球最大經濟體美國為控制通膨增速，祭出強力升息導致...

0050、0056該選誰好？網狂推「這支」：風險、報酬都贏

投資股市時標的選擇相當重要，投資人依照不同投資方式與需求，可選擇不同類型的標的。一名擁有250萬元本金且正要進入股市的新手詢問「0050、0056改選哪支？」其他網友一致推薦選擇0050，直呼「從風險跟報酬的角度來看，都是0050比較優」，此外也有不少人推薦006208、00878。

除息前 元大台灣高息低波ETF交易升溫

元大台灣高息低波ETF（00713）除了在2020-2021年拿下高股息ETF績效冠軍，更於今年9月改為季配，堪稱季配高...

定存5千萬即可免工作？網看笑：買房、0056、00878都爽贏

定存是最簡單的理財方式，不需面臨虧損風險，但相對而言報酬率也偏低。有網友直呼「定存5000萬是不是就可以躺著不工作了？」他試算以此理財方式，每年可有70萬元的利息收入。不過此番言論卻被其他網友嘲笑，狠酸「有5000萬買房、買0056、買00878躺更爽」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。