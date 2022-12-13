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定存5千萬即可免工作？網看笑：買房、0056、00878都爽贏

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為將五千萬存定存可以躺著生活，卻被其他人嘲笑理財失敗。 UCD匯入
網友認為將五千萬存定存可以躺著生活，卻被其他人嘲笑理財失敗。 UCD匯入

定存是最簡單的理財方式，不需面臨虧損風險，但相對而言報酬率也偏低。有網友直呼「定存5000萬是不是就可以躺著不工作了？」他試算以此理財方式，每年可有70萬元的利息收入。不過此番言論卻被其他網友嘲笑，狠酸「有5000萬買房、買0056、買00878躺更爽」。

一名網友在PTT發文表示，「現在定存利息約1.4%，假設有5000萬現金、拆50張存單，每年利息收入就有70萬，跟一個中階主管階級的薪水差不多了，有5000萬定存是不是就可以提早退休躺平不用工作了？」

其他網友則不以為然，紛紛留言「不用扣稅逆」、「那去買0056、00878躺更爽」、「有五千萬不買房去買定存，笑死」、「去買保險公司月配息，月領25萬更爽吧」、「買00878，5000x6%=300萬 爽歪歪」、「丟股票一年至少5%都比定存好」、「五千萬買新北三間房，一間租兩萬五，三間一年90萬，房子還會繼續漲」。

還有網友留言「買中華電440張都有170萬放定存幹嘛？」、「拿去炒房翻倍年薪不就變140萬」、「2000萬買0056就可以了」、「給通膨吃光了」、「買美國公債不好嗎」、「接下來降息不就喝西北風」、「買中華電440張配205萬」、「當然買0056，誰跟你定存」、「買定存股或0050之類的ETF」。

PTT ETF 通膨 利息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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