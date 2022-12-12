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00907、00713、00896要除息了！ 專家建議「4指標」：資產規模要夠大

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中央社
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YouTube頻道《Caven投資成長家》分享，2022年12月份除息的3檔純台股ETF，分別是永豐優息存股（00907）、元大台灣高息低波（00713）、中信綠能及電動車（00896），更提供4個指標給投資人參考如何選擇ETF。

以下為影音內容：

永豐優息存股（00907）

追蹤指數：特選臺灣優選入息存股指數

成立日期：2022/05/17

配息金額：0.141元

股價（2022/12/06）：14.5元

2022累積利率：1.9％

除息頻率：2、4、6、8、10、12月

除息日期：12/16

發放日期：01/18

元大台灣高息低波（00713）

追蹤指數：台灣指數公司特選高股息低波動指數

成立日期：2017/09/19

配息金額：1.45元

股價（2022/12/06）39.0元

殖利率：3.7％

2022累積利率7.4％

除息頻率：3、6、9、12月

除息日期：12/16

發放日期：01/16

中信綠能及電動車（00896）

成立日期：2021/09/09

配息金額：0.15元

股價（2022/12/06）：13.4元

殖利率：1.1％

2022累積利率3.0％

除息頻率：3、6、9、12月

除息日期：12/16

發放日期：01/19

以下介紹的三檔，原先表定是會在12月會進行除息，只是成立時間都未滿180天，所以都還不能夠配息。

凱基優選高股息30（00915）

成立日期：2022/08/01

股價（2022/12/6）：15.3元

配息金額：首次配息2023/3

群益台灣精選高息（00919）

成立日期：2022/10/13

股價（2022/12/6）：16.6元

配息金額：首次配息2023/6

大華優利高填息30（00918）

成立日期：2022/11/15

股價（2022/12/6）：15.1元

配息金額：首次配息2023/6

上述三檔ETF都屬季配息，除息的月份皆在3、6、9、12月份會進行除息。

能除息的三檔ETF（00907、00713、00896），投資人應該要如何去挑選，以下分享4個觀察指標

1.ETF資產規模

會看資產規模夠不夠大，台股的ETF若是資產規模小於1億元，持續30個工作天，就會面臨下市的風險，所以資產規模一定要夠大。

2.ETF的受益人數

如果這檔ETF都沒有人持有，就代表現在買入，之後就算填息了，要賣出也很難脫手；可能要折價賣出。

3.ETF年初至今的績效

如果績效表現比大盤還要穩定，就可視為是一檔比較容易填息的ETF。

4.ETF 2021年的總開銷費用

如果總開銷費用比較低，就代表投資人付出的越少，卻能夠拿到的越多。

以上三檔即將在12月份除息的ETF，如果想要參加他們的除權息，記得一定要在他的除息前一天就購買該檔ETF，這樣才可以參與除息日當天的除權息。

◎本文內容已獲 Caven投資成長家 授權，未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00907永豐優息存股 00896中信綠能及電動車 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30 除息

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